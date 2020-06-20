В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает ТАСС, в ведомстве указали, что все добровольцы чувствуют себя нормально.

Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса

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