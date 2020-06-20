Коронавирус
RT на русскомМинобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса
В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает ТАСС, в ведомстве указали, что все добровольцы чувствуют себя нормально.
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Минобороны рассказало о состоянии добровольцев после введения вакцины от коронавируса
Комсомольская правдавчера в 08:12
В Минобороны рассказали о самочувствии тестирующих вакцину от COVID-19 добровольцев
Газета.Ruвчера в 07:38
В Минобороны рассказали о состоянии участвовавших в испытаниях вакцины от COVID
Москва 24вчера в 07:24
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Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
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Газета.Ru вчера в 22:17
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Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать
RuNews24.ru вчера в 07:50
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Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что, в случае если украинские военные не прекратят обстрелы, он вернет режим полной боевой готовности.
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Что касается расстояния от Solar Orbiter до звезды, оно сейчас составляет 77 миллионов километров.
Российская газета 18 июня в 04:44
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Как сообщает ToDay News Ufa, жители РФ, имеющие длительный трудовой стаж, смогут уйти на заслуженный отдых двумя годами раньше.
ToDay News Ufa вчера в 14:36
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Коалиция во главе с США уничтожила три лагеря ИГ в Ираке
Возглавляемая США коалиция при содействии правительства Ирака в пятницу ликвидировала в результате авиаудара три расположенных на территории Ирака лагеря боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ТАСС вчера в 23:33
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru вчера в 13:10
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Претенденту на пост президента Белоруссии и бывшему предправления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено обвинение по уголовной статье, рассказал «Интерфаксу» один из его адвокатов Дмитрий Лаевский.
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NHK: Япония намерена аннулировать план по размещению системы ПРО США
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Газета.Ru 02:02
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Теория информации объяснила гонку вооружений насекомых и растений
Избыточность ассортимента летучих органических соединений (ЛОС), выделяемых растениями, можно объяснить с позиций теории информации, сообщается в Science.
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Общество
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РБК 19 июня в 10:38
Армия и оружие
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Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
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В Уфе нашли тела двух детей, пропавших осенью прошлого года, сообщается на сайте Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:50
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Ранее исследование аналитического центра «Битрикс24» показало, что большая часть российских компаний (74%) планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.
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Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом
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