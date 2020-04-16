Заболевшие коронавирусом 14 военнослужащих Тюменского высшего военного инженерного командного училища (ТВВИКУ) и гражданский сотрудник отправлены на карантин, их состояние нормальное, сообщили в Минобороны России.

с чего всё началось

Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

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