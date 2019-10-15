Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны разместило карту расстановки сил в Сирии

Минобороны России разместило на своем официальном сайте карту с расстановкой сил на севере Сирии, где турецкие войска подошли вплотную к правительственной армии. На карте видно, что под контролем армии Сирии находятся Манбидж, окрестности Табки.
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Минобороны опубликовало карту с ситуацией на севере Сирии

Взгляд.ру11:21

Минобороны показало карту сил в Сирии после начала операции Турции

РБК12:35

Минобороны сообщило о переходе под контроль Дамаска ряда объектов

Коммерсантъ12:30

Сирийцы отобрали у террористов аэродром и две электростанции

Вести.Ru11:26

Минобороны России опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии

RT на русском12:55

Минобороны России опубликовало карту с обстановкой на севере Сирии

ТАСС11:15

Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

РИА Новости11:14
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Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
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Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
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Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим

Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
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Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android

Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
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Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
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Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
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Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
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Происшествия

В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
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В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
РБК 08:03
Здоровье

С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития

С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Гарант 05:26
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины

Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.
REGNUM вчера в 16:00
Армия и оружие

Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам

Как пишет в Telegram-канале другой военкор Олег Блохин, на другой доске, снимок которой он разместил у себя на странице, обнаружили запись, которую, по мнению американцев, мог оставить президент США Дональд Трамп, и тоже посвященную России.
Утро.ru 15:00
Армия и оружие

Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных

РИА Новости 15:10
Политика

Германия шокирована потерями от антироссийских санкций

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что люди, трезво смотрящие на ситуацию с антироссийскими санкциями, давно должны были понять, что они не работали, не работают и никогда не будут работать.
Госновости 09:36
Общество

«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник

«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.
РБК 12:23
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Габулов может покинуть «Аланию»

Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа».
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Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына

Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Пятый канал вчера в 11:25
Общество

Минюст попросил суд ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.
Вести.Ru 14:18
Происшествия

В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую

В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные.
REGNUM 08:39
Экономика

Цены на аренду жилья в России снизились

Специалисты заметили снижение цен на аренду жилья в некоторых городах-миллионниках в России.
VSE42.RU 13 октября в 22:39
Политика

Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
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В Подмосковье в 2019 году выявили 623 случая заболевания раком груди

REGNUM 14:00
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

РИА Новости вчера в 20:36
Технологии

Microsoft анонсировала обновление Windows 10

Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
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Грозный: хочу, чтобы Ракицкий играл за Украину, но Шевченко чаще видит Матвиенко

Заслуженный тренер Украины и России Вячеслав Грозный отметил, что хотел бы видеть защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборной Украины.
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Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере

Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru 02:09
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Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.
Известия 14:41
Футбол

Федун прокомментировал назначение Тедеско

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о подписании контракта с главным тренером Доменико Тедеско.
Газета.Ru 15:18
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