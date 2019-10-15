Минобороны России разместило на своем официальном сайте карту с расстановкой сил на севере Сирии, где турецкие войска подошли вплотную к правительственной армии. На карте видно, что под контролем армии Сирии находятся Манбидж, окрестности Табки.

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Армия и оружие Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам Как пишет в Telegram-канале другой военкор Олег Блохин, на другой доске, снимок которой он разместил у себя на странице, обнаружили запись, которую, по мнению американцев, мог оставить президент США Дональд Трамп, и тоже посвященную России.

Политика Германия шокирована потерями от антироссийских санкций Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что люди, трезво смотрящие на ситуацию с антироссийскими санкциями, давно должны были понять, что они не работали, не работают и никогда не будут работать.

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Происшествия В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные.

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