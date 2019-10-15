Армия и оружие
Газета.RuМинобороны разместило карту расстановки сил в Сирии
Минобороны России разместило на своем официальном сайте карту с расстановкой сил на севере Сирии, где турецкие войска подошли вплотную к правительственной армии. На карте видно, что под контролем армии Сирии находятся Манбидж, окрестности Табки.
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Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Общество
Диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Smolnarod.ru 13 октября в 14:21
Здоровье
Врач дал советы, как осенью бороться с болью в суставах
По словам специалиста, восстановить суставы помогут такие вещества, как гидрохлорид коллагена и глюкозамин, которые можно найти в холодце, говядине, желейных конфетах, морепродуктах и красной рыбе, пишут «Аргументы недели».
Волгоградская правда 12 октября в 04:08
Футбол
Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020
После знаковой победы украинские футболисты язвили в адрес команды Станислава Черчесова и собирались заниматься сексом всю ночь.
Газета.Ru 03:20
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без госномеров
Российские водители не смогут ездить на новых автомобилях без госномеров.
ФАН 06:50
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Хоккей
Сын Мозякина забил дебютный гол в МХЛ в 60-м матче
Нападающий «Стальных Лис» Андрей Мозякин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги с «Чайкой».
Чемпионат 12:59
Экономика
Белоруссия оценила ущерб из-за России
Из-за загрязненной российской нефти и налогового маневра Белоруссия недополучила 1,5 миллиарда долларов в экспортной программе.
Lenta.ru 13:06
Кино
Вышел трейлер фильма о докторе Дулитле с Робертом Дауни — младшим
РИА Новости вчера в 04:30
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Кино
Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»
Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru 09:14
Футбол
УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Болгария — Англия
Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело по итогам матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Болгария — Англия (0:6), сообщается на официальном сайте организации.
Чемпионат 12:40
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика
Киев потребовал отказа Донбасса от рублевой зоны
Во время встречи контактной группы в Минске представители Киева подняли вопрос о рублевой зоне в Донбассе.
Известия 13:41
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Космос
Всю Землю подвергнут лазерной бомбардировке
Ученые уверены, что полученные снимки станут ценным наследием для будущих поколений, которые не застанут Землю такой, какой она является сейчас.
Lenta.ru 13:13
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Футбол
Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»
Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
Говорит Москва вчера в 11:22
Политика
Азербайджан вручил ноту России из-за визита Затулина в Карабах
В сообщении отмечается, что Баку выразил возмущение визитом заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.
Московский Комсомолец 11:50
Политика
В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Армия и оружие
ВСУ из минометов обстреляли юг ДНР
ИА Новороссия 12:30
Спорт
Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
РБК 08:52