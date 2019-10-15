Минобороны России разместило на своем официальном сайте карту с расстановкой сил на севере Сирии, где турецкие войска подошли вплотную к правительственной армии. На карте видно, что под контролем армии Сирии находятся Манбидж, окрестности Табки.

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