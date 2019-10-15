Армия и оружие
Газета.RuМинобороны разместило карту расстановки сил в Сирии
Минобороны России разместило на своем официальном сайте карту с расстановкой сил на севере Сирии, где турецкие войска подошли вплотную к правительственной армии. На карте видно, что под контролем армии Сирии находятся Манбидж, окрестности Табки.
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На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию
Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
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56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике
56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
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О чем предупреждает «ком в горле»
"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
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Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
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В Магадане выявили 38 случаев рака груди за девять месяцев 2019 года
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы
На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.
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Первый премьер ДНР заявил об убийстве Захарченко пенсионерами КГБ
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Армия и оружие
Боевики ВСУ при содействии «1+1» отличились созданием очередного фейка
Военнослужащие 83-го Центра информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ крепко облажались в попытках выпустить фейк, который бы объяснил неповиновение приказам главнокомандующего Украины Владимира Зеленского со стороны командующего ОТГ «Восток» Эдуарда Москалева.
Космос
Live: запуск ракеты Electron в рамках миссии As The Crow Flies
Успешный запуск укрепит позиции Rocket Lab — частной космической компании из США, которая хочет завоевать рынок с помощью своей недорогой ракеты Electron.
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В России поступил в продажу обновленный кроссовер Lexus RX
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного кроссовера Lexus RX.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил об альтернативах истребителям F-35
Политика
Журналист призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945 году
В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Происшествия
Появилось видео жестокого избиения Расула Мирзаева
Телеграм-канал Маsн опубликовал видео с жестоким избиением бойца MMA Расулом Мирзаевым, которое произошло в 2016 году в его квартире в Москве.
Общество
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Министерство финансов предложило законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства.
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Политика
Демократы откладывают голосование по импичменту Трампа
Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидеры демократов приняли решение отложить голосование по вопросу о разрешении провести процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Алексей Панин оказался в психушке из-за бывшей жены
После разрыва Алексей Панин не виделся с бывшей женой, которая эмигрировала в США, оборвав контакты со всеми знакомыми в России.
Кино
Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год
Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2 до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.
Шоу-бизнес
Цискаридзе отказался комментировать слухи о внебрачном сыне
Известный хореограф отказался комментировать слухи о наличии у него внебрачных детей.
Культура
Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ
Новый сезон проекта Леонида Парфенова на YouTube будет выходить без названия «Намедни».