Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны разместило карту расстановки сил в Сирии

Минобороны России разместило на своем официальном сайте карту с расстановкой сил на севере Сирии, где турецкие войска подошли вплотную к правительственной армии. На карте видно, что под контролем армии Сирии находятся Манбидж, окрестности Табки.
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Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

Газета.Ru18:12

Ситуация в Сирии: Шойгу обсудил с главой Пентагона вывод американских войск

Вести.Ru17:07

Минобороны показало карту сил в Сирии после начала операции Турции

РБК12:35

Минобороны России опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии

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Минобороны сообщило о переходе под контроль Дамаска ряда объектов

Коммерсантъ12:30

Минобороны России опубликовало карту с обстановкой на севере Сирии

ТАСС11:15

Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

РИА Новости11:14
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

«Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:01
Общество

Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика

Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
N+1 вчера в 08:46
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Происшествия

В ходе столкновений в аэропорту Барселоны ранены 37 человек

По информации медицинских работников, 37 человек получили ранения в ходе столкновений с полицией в аэропорту Барселоны, 14 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 15:55
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия

В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале

Полиция Нидерландов обнаружила в отдаленной деревеньке Рейнервольде на северо-востоке страны пятерых человек в возрасте от 18 до 58 лет, которые не менее девяти лет прятались в подвале здания и ожидали конца света, сообщает BBC.
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Премию «Ясная поляна» получил Сергей Самсонов за роман о Донбассе

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В Москве завели дело на бившую школьников учительницу

Российская газета 17:42
Футбол

Слуцкий присудил себе приз за лучший танец года

Газета.Ru 13:38
Политика

Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 18:44
Кино

Развод с Брэдом Питтом отразился на карьере Анджелины Джоли

Некоторые связали отход Джоли на второй план с разводом с Брэдом Питтом.
Телеканал 360° 12:40
Экономика

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы

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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала, почему ее дочь Маша никогда не улыбается

Отвечая на вопросы поклонников, знаменитость рассказала, почему ее ребенок никогда не улыбается.
Дни24 13 октября в 00:33
Армия и оружие

Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета вчера в 10:04
Происшествия

Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков

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Футбол

Лебедев – об украинце Яремчуке: обыграем Бельгию, тогда Дзюба ему ответит

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова форварда сборной Украины Романа Яремчука, который после выхода на Евро-2020 негативно отозвался о сборной России.
Чемпионат 07:25
Армия и оружие

Появилось фото российского патруля у Манбиджа на северо-востоке Сирии

Reuters опубликовало фотографию военных патрулей, на которых развел российские и сирийские флаги.
РБК 17:01
Гаджеты

Apple Pay стал доступен держателям карт Mastercard Почта Банка

В июле 2018 года сервис Apple Pay стал доступен держателям карт Visa Почта Банка.
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Шоу-бизнес

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
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Здоровье

Минздрав подготовил памятку для получения незарегистрированных лекарств

В Минздраве России подготовили памятку для родителей и законных представителей детей, нуждающихся в незарегистрированных на территории страны психотропных лекарствах.
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Утечка: геймплей за Орду и Альянс в Warcraft III: Reforged

Похоже, ремейк Warcraft III в сети появляется по кусочкам.
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Общество

Агент рассказал о состоянии прооперированной Тотьмяниной

Агент чемпионки Олимпийских игр по фигурному катанию Татьяны Тотьмяниной Анастасия Драпеко прокомментировал информацию о том, что бывшая спортсменка перенесла операцию в онкологическом центре.
Газета.Ru 09:32
Политика

Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды

Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Политика

Контактная группа не согласовала новую дату разведения сил в Донбассе

Глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе Руслан Якубов сообщил, что членам контактной группы не удалось согласовать новую дату разведения сил и средств в регионе, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 12:00
Культура

Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров

ИнфоСМИ вчера в 13:41
Происшествия

СКР проводит обыски по делу фонда Навального в 30 регионах

Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что проводит обыски в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного политиком Алексеем Навальным.
Коммерсантъ 03:19
Политика

Грету Тунберг и экоактивистов заподозрили в связи с Россией

С призывом расследовать, причастна ли Российская Федерация к финансированию климатических акций, захлестнувших в последнее время Европу, обратился депутат Европарламента Йорг Мойтен.
Страна Советов on-line 07:29
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Россия и ОАЭ подписали соглашения на $1,4 млрд

Россия и Объединённые Арабские Эмираты в ходе визита российского лидера Владимира Путина подписали соглашения на общую сумму $1,4 млрд.
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Общество

Forbes: запуск криптовалюты Gram могут отложить на полгода

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