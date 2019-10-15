Армия и оружие
Газета.RuМинобороны разместило карту расстановки сил в Сирии
Минобороны России разместило на своем официальном сайте карту с расстановкой сил на севере Сирии, где турецкие войска подошли вплотную к правительственной армии. На карте видно, что под контролем армии Сирии находятся Манбидж, окрестности Табки.
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Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
«Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:01
Общество
Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика
Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
N+1 вчера в 08:46
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Происшествия
В ходе столкновений в аэропорту Барселоны ранены 37 человек
По информации медицинских работников, 37 человек получили ранения в ходе столкновений с полицией в аэропорту Барселоны, 14 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 15:55
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Полиция Нидерландов обнаружила в отдаленной деревеньке Рейнервольде на северо-востоке страны пятерых человек в возрасте от 18 до 58 лет, которые не менее девяти лет прятались в подвале здания и ожидали конца света, сообщает BBC.
Российская газета 15:20
Происшествия
В Москве завели дело на бившую школьников учительницу
Российская газета 17:42
Футбол
Слуцкий присудил себе приз за лучший танец года
Газета.Ru 13:38
Политика
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 18:44
Кино
Развод с Брэдом Питтом отразился на карьере Анджелины Джоли
Некоторые связали отход Джоли на второй план с разводом с Брэдом Питтом.
Телеканал 360° 12:40
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы
Новые автомобили 11:03
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, почему ее дочь Маша никогда не улыбается
Отвечая на вопросы поклонников, знаменитость рассказала, почему ее ребенок никогда не улыбается.
Дни24 13 октября в 00:33
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета вчера в 10:04
Футбол
Лебедев – об украинце Яремчуке: обыграем Бельгию, тогда Дзюба ему ответит
Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова форварда сборной Украины Романа Яремчука, который после выхода на Евро-2020 негативно отозвался о сборной России.
Чемпионат 07:25
Армия и оружие
Появилось фото российского патруля у Манбиджа на северо-востоке Сирии
Reuters опубликовало фотографию военных патрулей, на которых развел российские и сирийские флаги.
РБК 17:01
Гаджеты
Apple Pay стал доступен держателям карт Mastercard Почта Банка
В июле 2018 года сервис Apple Pay стал доступен держателям карт Visa Почта Банка.
Банки.ру 04:40
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета вчера в 06:34
Здоровье
Минздрав подготовил памятку для получения незарегистрированных лекарств
В Минздраве России подготовили памятку для родителей и законных представителей детей, нуждающихся в незарегистрированных на территории страны психотропных лекарствах.
RT на русском 18:19
Киберспорт
Утечка: геймплей за Орду и Альянс в Warcraft III: Reforged
Похоже, ремейк Warcraft III в сети появляется по кусочкам.
Мир фантастики 02:57
Общество
Агент рассказал о состоянии прооперированной Тотьмяниной
Агент чемпионки Олимпийских игр по фигурному катанию Татьяны Тотьмяниной Анастасия Драпеко прокомментировал информацию о том, что бывшая спортсменка перенесла операцию в онкологическом центре.
Газета.Ru 09:32
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Политика
Контактная группа не согласовала новую дату разведения сил в Донбассе
Глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе Руслан Якубов сообщил, что членам контактной группы не удалось согласовать новую дату разведения сил и средств в регионе, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 12:00
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
ИнфоСМИ вчера в 13:41
Происшествия
СКР проводит обыски по делу фонда Навального в 30 регионах
Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что проводит обыски в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного политиком Алексеем Навальным.
Коммерсантъ 03:19
Политика
Грету Тунберг и экоактивистов заподозрили в связи с Россией
С призывом расследовать, причастна ли Российская Федерация к финансированию климатических акций, захлестнувших в последнее время Европу, обратился депутат Европарламента Йорг Мойтен.
Страна Советов on-line 07:29
Политика
Россия и ОАЭ подписали соглашения на $1,4 млрд
Россия и Объединённые Арабские Эмираты в ходе визита российского лидера Владимира Путина подписали соглашения на общую сумму $1,4 млрд.
RT на русском 11:42