Коронавирус
Газета.RuМинобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае
Армейские подразделения Центрального военного округа развернули полевой госпиталь на 100 мест для зараженных коронавирусом в Северо-Енисейском районе Красноярского края, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
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Военные развернули в Красноярском крае Covid-госпиталь для вахтовиков-золотодобытчиков
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