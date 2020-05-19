Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в Северо-Енисейском районе Красноярского края, сообщает Минобороны РФ.

В Красноярском крае развернули мобильный госпиталь на сто коек

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