Коронавирус
РИА НовостиВ Красноярском крае развернули мобильный госпиталь на сто коек
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в Северо-Енисейском районе Красноярского края, сообщает Минобороны РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Политика
МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова
Токио, 19 мая 2020, 07:45 — REGNUM МИД Японии в своём ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» традиционно «поместил» южные острова Курильского архипелага под суверенитет Японии.
REGNUM 00:45
Финансы
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 03:43
Происшествия
Росгвардия показала видео задержания стрелявшего из квартиры в Москве
Росгвардия опубликовала видео задержания двух мужчин в московской квартире, из окна которой велась стрельба.
РБК вчера в 18:39
Музыка
Полина Гагарина станцевала с «Пухляшом» из клипа Little Big
Дмитрий Красилов, прозванный фанатами "Пухляшом", стал настоящей звездой после участия в клипе группы Little Big.
Дни24 вчера в 05:38
Происшествия
Сотрудники Росгвардии устроили гонки за беглецом в обсерваторе в Сочи
Телеканал РЕН ТВ поделился видео погони сотрудников Росгвардии за мужчиной в обсерваторе для помещенных на карантин в Сочи.
7 новостей 00:56
Общество
Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию
Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии.
Snob.ru вчера в 04:45
Авто
Компания Nissan намерена закрыть свой бренд Datsun
Автоновости дня вчера в 00:35
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат вчера в 07:20
Экономика
Вице-премьер РФ попросила исключить поставки санкционной продукции
Документ подписала вице-премьер Виктория Абрамченко, пишет РБК. К зампредседателя кабмина обратился член Совфеда Николай Журавлев.
RuNews24.ru вчера в 03:17
Происшествия
Напавшего на ярославца медведя убили
REGNUM вчера в 23:15
Армия и оружие
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии
Сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии командир группы боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru вчера в 22:42
Здоровье
В Пензенской области 78 медиков заразились коронавирусом
В рамках совещания с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Оксана Чижова рассказала, что в настоящий момент лабораторно подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом среди медработников на территории Сурского края.
ПензаСМИ вчера в 02:59
Общество
Биолог спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса
Что же касается России, то у нас эпидемия может закончиться в августе.
Российская газета 00:44
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Спорт
Тренер «Чайки» Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Наставник "Чайки" Магомед Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост вчера в 15:12
Гаджеты
Компактный iPhone 12 показали на рендерных снимках
Новый смартфон iPhone 12 от компании Apple может получить 5,4-дюймовый дисплей разрешением 131 на 64 пикселей.
Экономика сегодня вчера в 17:12
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Путешествия
Названа дата открытия для российских туристов Турции
ToDay News Ufa вчера в 04:17
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Гаджеты
Эксперт назвал основные критерии оценки смартфонов
По словам Тимофеева, скорость работы смартфона во многом зависит от того, насколько быстро и стабильно организовано получение сигнала от вышек операторов и каково качество приема Wi-Fi и Bluetooth.
Известия вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли погрузилась в религию
Турецкая актриса Мерьем Узерли полюбилась многим зрителям по сериалу «Великолепный век».
Bimru.ru вчера в 00:21
Путешествия
На Урале туристы нашли гигантскую пирамиду больше чем пирамида Хеопса
Исследователи обнаружили на Урале гигантскую пирамиду размерами в несколько раз больше пирамиды Хеопса.
РЕН ТВ вчера в 19:51
Авто
Какие автомобили россияне покупают во время кризиса
Как ранее отмечали аналитики авторынка, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи новых моделей сократились на 72,5%. Однако россияне по-прежнему продолжали приобретать машины, правда, им пришлось обратить внимание и на производство отечественного автопрома.
Smolnarod.ru 00:58
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Политика
Названа предполагаемая дата голосования по поправкам в Конституцию
Днем для голосвания может стать 24 июня. Новая дата голосования по поправкам в Конституцию будет назначена Владимиром Путиным.
Заинск-информ вчера в 04:31