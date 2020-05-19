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РИА НовостиРИА НовостиВ Красноярском крае развернули мобильный госпиталь на сто коек

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в Северо-Енисейском районе Красноярского края, сообщает Минобороны РФ.
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В Красноярском крае развернули мобильный госпиталь на сто коек

РИА Новостивчера в 22:14

В Красноярском крае развернули полевой госпиталь для больных с COVID-19

РБКвчера в 23:56

Минобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае

Газета.Ruвчера в 22:21

Военные развернули в Красноярском крае COVID-госпиталь для золотодобытчиков

Интерфакс00:03

В Красноярском крае развернули военный госпиталь для борьбы с коронавирусом

ТАССвчера в 22:09

Помощь Сибири: Минобороны РФ развернуло под Красноярском мобильный госпиталь

ТК Звездавчера в 22:02

Военнослужащие ЦВО развернули мобильный госпиталь в Красноярском крае

РЕН ТВвчера в 22:00
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Политика

МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова

Токио, 19 мая 2020, 07:45 — REGNUM МИД Японии в своём ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» традиционно «поместил» южные острова Курильского архипелага под суверенитет Японии.
REGNUM 00:45
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Финансы

Курс доллара упал ниже 73 рублей

Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 03:43
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Происшествия

Росгвардия показала видео задержания стрелявшего из квартиры в Москве

Росгвардия опубликовала видео задержания двух мужчин в московской квартире, из окна которой велась стрельба.
РБК вчера в 18:39
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Музыка

Полина Гагарина станцевала с «Пухляшом» из клипа Little Big

Дмитрий Красилов, прозванный фанатами "Пухляшом", стал настоящей звездой после участия в клипе группы Little Big.
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Происшествия

Сотрудники Росгвардии устроили гонки за беглецом в обсерваторе в Сочи

Телеканал РЕН ТВ поделился видео погони сотрудников Росгвардии за мужчиной в обсерваторе для помещенных на карантин в Сочи.
7 новостей 00:56
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Общество

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии.
Snob.ru вчера в 04:45
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Авто

Компания Nissan намерена закрыть свой бренд Datsun

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Общество

В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
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Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

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Экономика

Вице-премьер РФ попросила исключить поставки санкционной продукции

Документ подписала вице-премьер Виктория Абрамченко, пишет РБК. К зампредседателя кабмина обратился член Совфеда Николай Журавлев.
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Происшествия

Напавшего на ярославца медведя убили

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Армия и оружие

Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии

Сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии командир группы боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru вчера в 22:42
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Здоровье

В Пензенской области 78 медиков заразились коронавирусом

В рамках совещания с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Оксана Чижова рассказала, что в настоящий момент лабораторно подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом среди медработников на территории Сурского края.
ПензаСМИ вчера в 02:59
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Общество

Биолог спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса

Что же касается России, то у нас эпидемия может закончиться в августе.
Российская газета 00:44
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Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
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Спорт

Тренер «Чайки» Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Наставник "Чайки" Магомед Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 13:18
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
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Происшествия

Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец

Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
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Гаджеты

Компактный iPhone 12 показали на рендерных снимках

Новый смартфон iPhone 12 от компании Apple может получить 5,4-дюймовый дисплей разрешением 131 на 64 пикселей.
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Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
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Путешествия

Названа дата открытия для российских туристов Турции

ToDay News Ufa вчера в 04:17
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
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Гаджеты

Эксперт назвал основные критерии оценки смартфонов

По словам Тимофеева, скорость работы смартфона во многом зависит от того, насколько быстро и стабильно организовано получение сигнала от вышек операторов и каково качество приема Wi-Fi и Bluetooth.
Известия вчера в 21:45
Шоу-бизнес

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли погрузилась в религию

Турецкая актриса Мерьем Узерли полюбилась многим зрителям по сериалу «Великолепный век».
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Путешествия

На Урале туристы нашли гигантскую пирамиду больше чем пирамида Хеопса

Исследователи обнаружили на Урале гигантскую пирамиду размерами в несколько раз больше пирамиды Хеопса.
РЕН ТВ вчера в 19:51
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Авто

Какие автомобили россияне покупают во время кризиса

Как ранее отмечали аналитики авторынка, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи новых моделей сократились на 72,5%. Однако россияне по-прежнему продолжали приобретать машины, правда, им пришлось обратить внимание и на производство отечественного автопрома.
Smolnarod.ru 00:58
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
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Политика

Названа предполагаемая дата голосования по поправкам в Конституцию

Днем для голосвания может стать 24 июня. Новая дата голосования по поправкам в Конституцию будет назначена Владимиром Путиным.
Заинск-информ вчера в 04:31
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