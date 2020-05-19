Армия и оружие
Газета.RuМинобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае
"Военнослужащие ЦВО развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края", - говорится в сообщении.
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Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
Игры
Субботний кинозал: мод NaturalVision Evolved для GTA V
Чуть ли не с момента релиза GTA V модостроитель создавал серию NaturalVision, которая хорошо знакома любителям реалистичной картинки.
Игромания.ру 16 мая в 11:33
Экономика
Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Внешний фон сегодня перед открытием торгов складывается исключительно благоприятным: чуть менее процента прибавляют американские фьючерсы, выше 33 долларов за баррель торгуется нефть, в плюсе все промышленные и драгоценные металлы.
Банки.ру вчера в 03:02
Общество
Минтруд: ситуация на рынке труда стабилизируется через месяц
Россиянам следует ожидать стабильности на рынке труда примерно через месяц. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.
ФедералПресс вчера в 19:10
Авто
Сотрудники Nissan выстраиваются в очередь за увольнением
Первыми о сокращении сотрудников заговорили руководители завода Nissan, расположенного в Санкт-Петербурге.
Car.ru 00:44
Энергетика
Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке
Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК вчера в 22:15
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Спорт
Заражённый коронавирусом Плиев рассказал, как переносит болезнь
Защитник «Рубина» Константин Плиев рассказал, как переносит коронавирус, который врачи диагностировали у него 18 мая.
Metaratings 02:15
Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
Здоровье
В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет
Из московской больницы после лечения от коронавирусной инфекции выписали двух пациенток старше 100 лет, сообщили в столичном Депздраве.
RT на русском 01:41
Здоровье
15 человек заразились коронавирусом на семейном предприятии в Хомутово
Пятнадцать жителей села Хомутово Иркутского района заразились коронавирусом на семейном предприятии, сообщается 19 мая на сайте районной администрации со ссылкой на главврача Иркутской районной больницы Анну Данилову.
ИрСити 01:00
Происшествия
В Челябинске отменили оправдательный приговор директору птицефабрики
Челябинск, 19 мая 2020, 07:12 — REGNUM В Челябинске отменён оправдательный приговор директору птицеводческого предприятия.
REGNUM 00:12
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Фигурное катание
Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения
Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат 02:17
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Гаджеты
Возможности бюджетного клона Apple Watch рассекретили до анонса
Гендиректор Realme India Мадхав Шет уже продемонстрировал тизер смарт-часов Realme Watch, которые планируют представить вместе с умным телевизором Realme TV.
Профиль 02:18
Происшествия
Под Саратовом нашли живыми двух пропавших школьников
Двое мальчиков 10 и 12 лет в городе Энгельс Саратовской области, которые ушли из дома и не вернулись, найдены живыми, сообщил во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт".
РИА Новости вчера в 23:59
Здоровье
В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост
Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы
«На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС.
Stolica58.ru вчера в 08:22
Общество
В курганский аэропорт прибыл спецрейс с вахтовиками из Якутии
На месте работает наш корреспондент.
Zauralonline.ru 01:28
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 17:27
Общество
ФСБ займется проверкой систем социального мониторинга в недельный срок
Московское отделение Ассоциации юристов России в своем обращении в правительство России, столичную мэрию, Минкомсвязи и ФСБ в начале апреля отмечало, что все информационные системы для мониторинга соблюдения ограничительных мер должны соответствовать требованиям ФСБ и ФСТЭК по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации.
Ведомости 00:32
Общество
Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции
Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о своем «увольнении» с НТВ
В своем аккаунте Instagram теледива прокомментировала слухи о собственном увольнении и уходе с канала.
Sunmag.me вчера в 09:51
Происшествия
В Омской области подросток погиб после удара молнии
Следственные органы организовали проверку после гибели в Омской области от удара молнии 15-летнего подростка.
ТАСС 00:59
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
Общество
Правительство Украины разрешит работу метро и детских садов с 25 мая
Правительство Украины в рамках второго этапа смягчения карантинных мер с 25 мая разрешит работу метро и детских садов.
ТАСС вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина похудела на 20 кг за время болезни
Историк моды, ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев сообщил о сильном похудении певицы Надежды Бабкиной за время болезни, пишет «КП».
Слово и Дело 16 мая в 08:04
Общество
Первые пляжи в Сочи могут открыться с 1 июня
Пляжи в Сочи могу открыться для отдыхающих с 1 июня при условии стабильной эпидемситуации.
Деловое.ТВ вчера в 10:03