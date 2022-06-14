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Минобороны: российская ПВО сбила украинские МиГ-29 в районе Славянска и Ми-24 у Снегиревки

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
РИА Новости
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Евразия Daily
Также средствами ПВО за сутки были сбиты 9 украинских беспилотников.
Российская газета
Российским войскам удалось выбить подразделения ВСУ из нескольких населенных пунктов.
Народные новости

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Минобороны сообщило о сбитых украинских МиГ-29 и Ми-24
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RT на русском05:07
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В МО РФ заявили об уничтожении украинского самолета МиГ-29 и вертолета Ми-24
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