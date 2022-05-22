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Минобороны: российская авиация уничтожила более 210 украинских националистов за сутки

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила боле 210 бойцов ВСУ.
Газета.Ru
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман", - перечислил Конашенков.
Комсомольская правда
"Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники", - добавил он.
РИА Новости
Также благодаря силам противовоздушной обороны в течение суток обезврежены 11 беспилотников, которые были замечены на территории Луганской и Донецкой Народных Республик и в Харьковской области.
Царьград

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