"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман", - перечислил Конашенков.
Поставки тяжелого вооружения Киеву бессмысленны и опасны, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk бригадный генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад.
Украина могла бы остаться «в том виде, в котором была» при условии федерализации и полном соблюдении языковых, культурных, образовательных и других прав национальных общин, однако они были нарушены, заявил «РИА Новости» постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Минимум пять компаний Китая могут перестать строить модули для проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» до конца мая, уведомляет 22 мая издание South China Morning Post со ссылкой на источник.