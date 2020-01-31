Сирийские военные обнаружили на освобожденных от боевиков территориях в идлибской зоне деэскалации значительное количество техники, боеприпасов и оружия, в том числе западного производства.

Минобороны: сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

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