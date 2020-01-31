Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

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