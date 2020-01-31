Армия и оружие
РИА НовостиСирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Экономика
Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений
РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о состоянии заболевших коронавирусом
Роспотребнадзор рассказал о состоянии людей - носителей коронавируса, находящихся в России.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал
Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
Здоровье
На Украине госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус
Поскольку теста на коронавирус на Украине нет, медики решили пойти методом исключения, и взяли анализы для проверки гриппа и ОРВИ.
Здоровье
Разрушающие поджелудочную железу продукты назвали врачи
Врачи назвали шесть типов продуктов, употребление которых может негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы и привести к развитию серьезных недугов.
Политика
Польша настояла на праве получить репарации от России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Транспорт
В московском метро подорожал проезд
Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).
Кино
Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер новой части легендарного «Форсажа». Детали сюжета девятого «Форсажа» пока не раскрывается.
Общество
Россия прекратила авиасообщение с Китаем
Российская Федерация с 1 февраля приостанавливает авиасообщение с Китаем.
Политика
США вводят ограничения на въезд в страну гражданам шести стран
По данным источника, президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Футбол
Малафеев опроверг слухи об уходе из «Зенита»
Экономика
Назван окончательный объем расходов на реализацию послания Путина
Министерство финансов РФ произвело окончательные расчеты дополнительных бюджетных расходов по финансированию мер, анонсированных президентом Владимиром Путиным в январском послании Федеральному собранию.
Происшествия
Здание больницы вспыхнуло в поселке Ульяновка в Ленобласти
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Здоровье
Во всех школах Самарской области объявлен недельный карантин
С 3 по 8 февраля 2020 года минобрнауки Самарской области совместно с региональным минздравом вводят карантин во всех общеобразовательных организациях области.
Футбол
Юрий Семин — Карпину: «Ты что очки-то надел?»
Политика
Зеленский просит США назначить посланника по вопросам Донбасса
США должны назначить специального посланника по вопросам Донбасса, который сосредоточится исключительно на этом направлении, сказал Зеленский.
Политика
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях.
Происшествия
СК: родные пропавшего под Смоленском подростка опознали его обувь
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Здоровье
В Чехии от эпидемии гриппа умерли 12 человек
Глава гигиенической службы Чехии Эва Готтвальдова заявила, что в стране 12 человек умерли от осложнений, связанных с гриппом.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Армия и оружие
Трамп снял запрет на использование противопехотных мин
Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.