Армия и оружие
РИА НовостиСирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
Первые два случая коронавируса выявили в России. Один заболевший был обнаружен в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Политика
Вляпались в историю: что не так с поездкой Зеленского в Польшу
В ходе поездки президент Украины уравнял фашистскую Германию и Советский Союз, обвинил СССР в холокосте и развязывании Второй мировой войны.
Спорт
Дело о сексуальных домогательствах тренера к биатлонистке до сих пор не закрыто. Подробности нам рассказала сама спортсменка
В апреле 2018 года 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала СМИ о неоднократных домогательствах к ней тренера Сергея Тутмина.
Политика
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях.
Общество
Макарьев день по народному календарю отмечают 1 февраля
Ясная погода означала, что скоро придет тепло. А если мела метель - ее надо было ждать и на Масленицу.
Футбол
Криштиану Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Инстаграм
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду установил новый рекордный рубеж в социальных сетях - 200 млн подписчиков в Инстаграм.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую невестку с детьми из квартиры
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась в инстаграме, что его мать выселяет их с детьми из своей квартиры.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России
Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
Общество
СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
Гаджеты
NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD
Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Музыка
Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России
Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России, представлять страну могут отправить певца Александра Панайотова.
Общество
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале
Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Общество
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными
В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Игры
Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Происшествия
Суд арестовал высокопоставленного полицейского из управления МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца высокопоставленного сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Происшествия
Полицейский вертолет разбился в Японии
Полицейский вертолет разбился в японской префектуре Фукусима. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Кино
В российский прокат вышла драма Сэма Мендеса «1917»
Драма рассказывает о событиях I Мировой войны и считается одним из фаворитов на премию «Оскар».