Армия и оружие
Газета.RuМинобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны. Под этот термин попадут сведения о вооружении, дислокации войск и планах мобилизации. Сейчас эта информация представляет собой государственную тайну.
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с чего всё началось
В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны. По данным источников «Известий» в Минобороны, соответствующий вопрос сейчас прорабатывают в ведомстве.Известиявчера в 16:01
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