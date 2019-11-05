В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны. По данным источников «Известий» в Минобороны, соответствующий вопрос сейчас прорабатывают в ведомстве.

с чего всё началось

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны. Под этот термин попадут сведения о вооружении, дислокации войск и планах мобилизации. Сейчас эта информация представляет собой государственную тайну.

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