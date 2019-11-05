Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны собирается вернуть понятие военной тайны

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны. Под этот термин попадут сведения о вооружении, дислокации войск и планах мобилизации. Сейчас эта информация представляет собой государственную тайну.
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с чего всё началось

Режим молчания: в России собрались вернуть военную тайну

В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны. По данным источников «Известий» в Минобороны, соответствующий вопрос сейчас прорабатывают в ведомстве.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Понятие военной тайны может снова войти в законы России

Телеканал 360°вчера в 19:51

Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны

Газета.Ru02:36

Минобороны хочет вернуть понятие «военная тайна», сообщили СМИ

РИА Новости01:24

В России вернут военную тайну

Lenta.ruвчера в 23:11

В России вернут военную тайну

URA.Ruвчера в 21:20

СМИ узнали о планах Минобороны возродить понятие «военная тайна»

РБК02:22

Понятие военной тайны собрались вернуть в законодательство России

Известиявчера в 17:25
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Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок

Wday.ru вчера в 23:56
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Официально подтвержден дизайн Xiaomi Mi Watch

Хотя утечки рассказали уже достаточно интересной и разнообразной информации про часы, сегодня впервые официально подтвержден их дизайн.
Srnsk вчера в 12:47
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Компания Facebook сменила логотип

Американская компания Facebook сменила логотип, чтобы отличить его от логотипа одноимённой социальной сети, которая принадлежит корпорации.
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Общество

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РБК вчера в 19:49
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Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
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Родители унизили второклассницу на чаепитии из-за денег в Новосибирске

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Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения

Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин скончался 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, информирует пресс-служба суда.
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Эксперты дали советы, как компенсировать недостаток солнечного света

Как отметил психолог Илья Шабшин, недостаток солнечного света абсолютно точно негативно влияет на человека.
ФАН 01:12
Общество

У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов

В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Авто

Областные чиновники хотят потратить 8 миллионов на новые авто

Общая сумма, которую чиновники готовы потратить на транспортные средства, составляет 8 173 333,32 рублей.
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РИА Новости вчера в 16:58
Кино

Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»

Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
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Газета.Ru 02:56
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

РБК 02:58
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

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Общество

Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки

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«Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства

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Коммерсантъ 01:46
Общество

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Коммерсантъ вчера в 17:29
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Неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад объяснили

Lenta.ru вчера в 20:09
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Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
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Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Авто

Skoda показала новую Octavia на официальном видео

Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
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Власти Украины планируют ликвидировать более трети госпредприятий

Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью".
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Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Экономика

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

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Курс рубля подрос в начале торгов во вторник

Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов вторника на "Московской бирже" на росте интереса инвесторов к риску и на укреплении валют emerging markets в ожидании положительного результата торговых переговоров Китая и США.
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В Минздраве рассказали о влиянии курения на зрение детей

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