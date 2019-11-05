Армия и оружие
Газета.RuМинобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны. Под этот термин попадут сведения о вооружении, дислокации войск и планах мобилизации. Сейчас эта информация представляет собой государственную тайну.
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с чего всё началось
В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны. По данным источников «Известий» в Минобороны, соответствующий вопрос сейчас прорабатывают в ведомстве.Известиявчера в 16:01
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Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК вчера в 07:30
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Армия и оружие
Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии
RT на русском 02:27
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета вчера в 10:20
Политика
В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 12:14
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Политика
В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.
Газета.Ru 04:31
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
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Минздрав установил суточную норму потребления соли
Российский минздрав установил суточную норму потребления соли.
РЕН ТВ 02 ноября в 08:47
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Авто
Mazda CX-5 получила спецверсию для России
Дополнительное оснащение включает в себя зимние шины, сигнализацию с обратной связью и дистанционным запуском двигателя, бесконтактной системой открытия багажника и, естественно, фирменными шильдиками.
5 колесо 02:38
Гаджеты
Xiaomi представила умные часы Mi Watch
Компания Xiaomi официально представила новые умные часы, получившие название Mi Watch. Стоимость устройства составила 185 долларов.
Актуальные Новости 04:10
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru вчера в 05:29
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Общество
Названы способы похудения без выполнения физических упражнений
Диетологи дали несколько советов о том, как похудеть без физических нагрузок, сообщает "Лента".
АМИТЕЛ вчера в 05:30
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Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Политика
Трамп захотел заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР
США хотят заключить соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
Интерфакс вчера в 18:00
Экономика
315 миллионов долларов наличными Россия отправила в Венесуэлу за год
Для доставки в Венесуэлу наличных суммой в 315 миллионов долларов понадобилось шесть самолетов.
Новые Известия 02 ноября в 04:32
Политика
Владимир Путин назначил начальника полиции Петербурга и Ленобласти
Назначен заместитель начальника ГУ МВД России - начальник полиции по Петербургу и Ленинградской области.
Город+ 02:15
Футбол
В АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы
Руководство английской Премьер-лиги проведёт встречу с представителями клубов первенства, на которой будет обсуждаться использование системы видеоповторов (VAR).
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Экс-министр рассказала о попытке свержения Зеленского
Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу «112» заявила о попытке свергнуть действующего президента Владимира Зеленского некими политическими силами.
Ридус вчера в 01:38
Политика
Власти украинского Закарпатья предложили создать Венгерский район
На территории украинского Закарпатья исторически проживают представители венгерского народа, у которых нет своего собственного административного образования.
Экономика сегодня 03:50
Наука
Редкая мутация спасла женщину от наследственной болезни Альцгеймера
Сканирование мозга женщины показало очень высокие уровни амилоидных белков. Такие скопления типичны для людей с болезнью Альцгеймера.
МИР 24 03:02
Политика
США и Китай планируют отменить часть взаимных пошлин
Соединенные Штаты и Китай могут отменить некоторые пошлины во взаимной торговле.
МонаВиста 04:33
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Известия вчера в 18:23
Происшествия
По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Футбол
Сергей Юран: «Если Тедеско считает, что Умяров и Крал устали, пусть отправит их в Кисловодск»
Отсутствие в «старте» Умярова и Крала немец объяснил тем, что за два матча оба пробежали 25 километров.
Спорт-Экспресс 03:45
Авто
Hyundai отзовет более 116 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности
В компании указали, что под отзыв попадают модели i30, Palisade и Sonata Hybrid, имеющие серьезные неисправности в работе подушек безопасности.
Faktom вчера в 04:32