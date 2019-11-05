В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны. По данным источников «Известий» в Минобороны, соответствующий вопрос сейчас прорабатывают в ведомстве.

с чего всё началось

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны. Под этот термин попадут сведения о вооружении, дислокации войск и планах мобилизации. Сейчас эта информация представляет собой государственную тайну.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.

Происшествия СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.

Авто Skoda показала новую Octavia на официальном видео Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.

Политика В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.

Космос «Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Политика В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.

Энергетика «Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

Здоровье Минздрав установил суточную норму потребления соли Российский минздрав установил суточную норму потребления соли.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Авто Mazda CX-5 получила спецверсию для России Дополнительное оснащение включает в себя зимние шины, сигнализацию с обратной связью и дистанционным запуском двигателя, бесконтактной системой открытия багажника и, естественно, фирменными шильдиками.

Гаджеты Xiaomi представила умные часы Mi Watch Компания Xiaomi официально представила новые умные часы, получившие название Mi Watch. Стоимость устройства составила 185 долларов.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Общество Названы способы похудения без выполнения физических упражнений Диетологи дали несколько советов о том, как похудеть без физических нагрузок, сообщает "Лента".

Происшествия Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Политика Трамп захотел заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР США хотят заключить соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

Экономика 315 миллионов долларов наличными Россия отправила в Венесуэлу за год Для доставки в Венесуэлу наличных суммой в 315 миллионов долларов понадобилось шесть самолетов.

Политика Владимир Путин назначил начальника полиции Петербурга и Ленобласти Назначен заместитель начальника ГУ МВД России - начальник полиции по Петербургу и Ленинградской области.

Футбол В АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы Руководство английской Премьер-лиги проведёт встречу с представителями клубов первенства, на которой будет обсуждаться использование системы видеоповторов (VAR).

Политика Экс-министр рассказала о попытке свержения Зеленского Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу «112» заявила о попытке свергнуть действующего президента Владимира Зеленского некими политическими силами.

Политика Власти украинского Закарпатья предложили создать Венгерский район На территории украинского Закарпатья исторически проживают представители венгерского народа, у которых нет своего собственного административного образования.

Наука Редкая мутация спасла женщину от наследственной болезни Альцгеймера Сканирование мозга женщины показало очень высокие уровни амилоидных белков. Такие скопления типичны для людей с болезнью Альцгеймера.

Политика США и Китай планируют отменить часть взаимных пошлин Соединенные Штаты и Китай могут отменить некоторые пошлины во взаимной торговле.

Происшествия По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.