Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны собирается вернуть понятие военной тайны

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны. Под этот термин попадут сведения о вооружении, дислокации войск и планах мобилизации. Сейчас эта информация представляет собой государственную тайну.
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с чего всё началось

Режим молчания: в России собрались вернуть военную тайну

В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны. По данным источников «Известий» в Минобороны, соответствующий вопрос сейчас прорабатывают в ведомстве.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Закон о военной тайне защитит информацию о новом оружии, считает эксперт

РИА Новости03:27

В Минобороны планируют вернуть понятие «военная тайна»

РЕН ТВвчера в 18:12

Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны

Газета.Ru02:36

В России вернут военную тайну

URA.Ruвчера в 21:20

Понятие военной тайны может снова войти в законы России

Телеканал 360°вчера в 19:51

СМИ узнали о планах Минобороны возродить понятие «военная тайна»

РБК02:22

Понятие военной тайны собрались вернуть в законодательство России

Известиявчера в 17:25
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Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
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Минздрав назвал виды рака с самой высокой одногодичной смертностью

Видами рака с самой высокой одногодичной смертность специалисты Минздрава назвали рак пищевода, легких и желудка.
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Владимир Путин уволил главного следователя Урала

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Вышел трейлер сериала «Новый Папа» с Джоном Малковичем

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В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

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Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

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Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
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«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года

«Шахтер» У «Шахтера» в последнее время был сложный период — в трех матчах подряд «горняки» не могли победить.
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Земфира представила новые композиции на концерте в Дубае

Российская рок-певица Земфира дала концерт в Дубае, где исполнила две новые песни, нигде ранее не звучавшие.
Газета.Ru вчера в 01:22
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Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

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RT на русском 04:31
Здоровье

Из Свердловского онкодиспансера увольняются заместители главврача и руководители отделений

Ранее из учреждения уволились заместитель главного врача по лучевой диагностике Евгений Гребенев, заведующий гинекологическим отделением Валерий Барышников, заведующий проктологическим отделением Александр Башинджагян и другие.
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Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
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Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК вчера в 07:30
Общество

Песков заявил, что планов по повышению ставки НДС нет

Ранее сообщалось, что повышение ставки НДС в России принесет в бюджет свыше двух триллионов рублей и приведет к рекордному росту доходов казны.
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Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
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Политика

Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

6 октября Иран приступит к новому сокращению обязательств по ядерной сделке, а на объекте в Фордо начнется обогащение урана, объявил Роухани.
Московский Комсомолец 03:15
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Авто

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На днях в дилерские центры Японии стали поступать первые партии кроссовера Toyota Raize. В продаже модель появится в середине ноября.
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Общество

Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР

Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Известия вчера в 21:05
Происшествия

СК проверит инцидент с пилотированием самолета девушкой без допуска

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Экономика

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens

Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:29
Происшествия

В Томске руководителя «Свидетелей Иеговы» посадили на шесть лет

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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
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