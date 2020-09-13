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Минобороны сообщило детали совместных учений России и Белоруссии

Отмечается, что манёвры проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран. Совместные белорусско-российские тактические учения «Славянское братство — 2020» пройдут на полигоне Брестском в Белоруссии с 14 по 25 сентября.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии

Об учениях Планировалось, что во второй половине сентября на военном полигоне Брестский под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии будут проведены плановые совместные белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство - 2020", которые проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц.
ТАСС04:05
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Lenta.ru

В Минобороны России объяснили цель учений «Славянское братство»

Lenta.ru06:43
РБК

Минобороны назвало дату тактических учений России и Белоруссии

РБК04:59
Интерфакс - Россия

Белорусско-российские тактические учения «Славянское братство» пройдут с 14 по 25 сентября

Интерфакс - Россия04:06
Газета.Ru

Российско-белорусские учения «Славянское братство» пройдут с 14 по 25 сентября

Газета.Ru04:16
RT на русском

Минобороны сообщило детали совместных учений России и Белоруссии

RT на русском05:14
Царьград

Псковские десантники появятся в Белоруссии: Ведомство Шойгу назвало сроки

Царьград04:30
ТАСС

Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии

ТАСС04:05
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