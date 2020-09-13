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RT на русском
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Минобороны сообщило детали совместных учений России и Белоруссии

Отмечается, что манёвры проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран. Совместные белорусско-российские тактические учения «Славянское братство — 2020» пройдут на полигоне Брестском в Белоруссии с 14 по 25 сентября.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии

Российско-белорусские учения "Славянское братство - 2020" пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в воскресенье.
ТАСС04:05
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РБК

Минобороны назвало дату тактических учений России и Белоруссии

РБК04:59
Lenta.ru

Объявлена дата начала российско-белорусских военных учений

Lenta.ru04:33
ТАСС

Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии

ТАСС04:05
Газета.Ru

Российско-белорусские учения «Славянское братство» пройдут с 14 по 25 сентября

Газета.Ru04:16
RT на русском

Минобороны сообщило детали совместных учений России и Белоруссии

RT на русском05:14
Интерфакс - Россия

Белорусско-российские тактические учения «Славянское братство» пройдут с 14 по 25 сентября

Интерфакс - Россия04:06
Царьград

Псковские десантники появятся в Белоруссии: Ведомство Шойгу назвало сроки

Царьград04:30

Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой
RT на русскомвчера в 04:13

В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России»

Краснодар, 13 сентября 2020, 12:11 — REGNUM Уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края шестого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы Новороссийска Краснодарского края седьмого Михаила Ерохина возбуждено следственными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК России.
REGNUM05:11
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В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.com11 сентября в 04:23
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