Минобороны сообщило детали совместных учений России и Белоруссии
Отмечается, что манёвры проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран. Совместные белорусско-российские тактические учения «Славянское братство — 2020» пройдут на полигоне Брестском в Белоруссии с 14 по 25 сентября.В источнике
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Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии
Российско-белорусские учения "Славянское братство - 2020" пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в воскресенье.
ТАСС04:05
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Белорусско-российские тактические учения «Славянское братство» пройдут с 14 по 25 сентября
Интерфакс - Россия04:06