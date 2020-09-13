Росбалт 20

Отмечается, что манёвры проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран. Совместные белорусско-российские тактические учения «Славянское братство — 2020» пройдут на полигоне Брестском в Белоруссии с 14 по 25 сентября.