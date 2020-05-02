Москва, 2 мая 2020, 21:50 — REGNUM В рядах Вооруженных сил Российской Федерации выявлено 1177 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается сегодня, 2 мая, в бюллетене на сайте министерства обороны России.

Минобороны сообщило о числе зараженных коронавирусом в рядах ВС России

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