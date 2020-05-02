Коронавирус
REGNUMМинобороны сообщило о числе зараженных коронавирусом в рядах ВС России
Москва, 2 мая 2020, 21:50 — REGNUM В рядах Вооруженных сил Российской Федерации выявлено 1177 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается сегодня, 2 мая, в бюллетене на сайте министерства обороны России.
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Футбол
Радимов жестко раскритиковал Газзаева
Наставник петербургского "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал слова депутата Государственной Думы и экс-тренера владикавказской "Алании" Валерия Газзаева о том, что европейские чемпионаты нужно играть по системе "весна-осень".
Газета.Ru 15:21
Происшествия
Двое детей выпали из окна и разбились в Москве
Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве.
Lenta.ru 12:18
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости 12:54
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Гаджеты
Huawei готовит к выпуску собственный компьютер на HarmonyOS
Стоит еще напомнить, что в прошлом году китайский производитель выпустил материнскую плату с процессором Kunpeng 920, но эта основа рассчитана исключительно на корпоративных клиентов.
Astera 14:07
Происшествия
В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом медработники бросили возле дома
Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лечение отца в больнице, т.к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска.
Эхо Москвы вчера в 20:04
Наука
Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами
Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
Деловое.ТВ вчера в 13:09
Общество
Рост числа зараженных коронавирусом в Москве объяснили
Число зараженных коронавирусом в Москве увеличивается не за счет больных и госпитализированных, а за счет выявленных благодаря активному тестированию носителей вируса.
Lenta.ru 17:52
Армия и оружие
Российские военные блокировали американское подразделение в Сирии
ИА Красная Весна 17:49
Общество
Еще 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Еще 34 пациента с положительным анализом на коронавирус и подтвержденной пневмонией умерли в Москве.
Вечерняя Москва 15:23
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11
Общество
Пассажиров без масок в Подмосковье не пустят в общественный транспорт
Ранее сообщалось, что осуществлять контроль за ношением масок и респираторов в Московской области будут сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов.
Профиль 16:43
Наука
Создано средство против неизлечимого рака
Evo-rus.com 07:30
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Футбол
Первый клуб Серии А объявил о возобновлении тренировок
«Сассуоло» стал первым клубом Серии А, который объявил о возобновлении тренировочного процесса.С понедельника 4 мая игроки команды возобновят тренировки.
Soccer.ru 12:19
Транспорт
Субсидируемые тарифы на полеты в Калининград открыли для всех россиян
Изменились условия продажи авиабилетов из Москвы в Калининград и обратно по субсидируемым тарифам.
BFM.ru 17:28
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей
Аргументы и Факты 10:14
Происшествия
В офтальмологической больнице Якутска СOVID-19 заразились 48 человек
Около полусотни человек заразились COVID-19 в республиканской офтальмологической больнице в Якутске, сообщил в субботу оперативный штаб республики по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс 06:05
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК 05:19
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:10
Культура
Телезрители возмущены победой Ангарской в проекте «Последний герой»
Экономика сегодня 16:40
Общество
Опубликованы фото Ким Чен Ына после 20 дней отсутствия на публике
Официальный печатный орган Трудовой партии Кореи The Rodong Sinmun опубликовал фотографии председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, сделанные во время первого за последние 20 дней публичного мероприятия с его участием.
Взгляд.ру вчера в 21:27