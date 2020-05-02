Коронавирус

REGNUMREGNUMМинобороны сообщило о числе зараженных коронавирусом в рядах ВС России

Москва, 2 мая 2020, 21:50 — REGNUM В рядах Вооруженных сил Российской Федерации выявлено 1177 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается сегодня, 2 мая, в бюллетене на сайте министерства обороны России.
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Среди российских военных подтверждено 1177 случаев коронавируса

RT на русском13:40

Более 2,9 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в армии и военных учебных заведениях РФ

ТАСС13:25

Среди российских военных коронавирус подтвердили у 1177 человек

РИА Новости13:12

В российской армии выявлено почти три тысячи заражённых COVID-19

News.ru13:48

В Минобороны сообщили о новых зараженных коронавирусом в российской армии

Lenta.ru13:26

Минобороны сообщило о коронавирусе у 1177 военных

Московский Комсомолец13:23

В армии и военных учебных заведениях РФ выявлено свыше 2,9 тысячи случаев COVID-19

Газета.Ru13:18
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
Общество

В Вольском районе два села закрыли на карантин из-за коронавируса

В Вольском районе Саратовской области 2 села закрыли на карантин.
Регион 64 10:21
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Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок

В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета вчера в 06:33
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Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
6,1K
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
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Общество

Лукашенко не проходил тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия 13:51
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 14:11
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Футбол

«Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров

До наступления перерыва в чемпионате России, связанного с эпидемией коронавируса, руководство «Краснодара» планировало расстаться с группой легионеров команды.
Sport24.ru 15:18
Общество

Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
Комсомольская правда вчера в 07:08
2,3K
Происшествия

В Ленинградской области ликвидировали пожар на пилораме

РИА Новости 15:29
1
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
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Наука

Ученые научились перемешивать жидкости при помощи света

С помощью света ученые могут захватывать живые клетки, передвигать мельчайшие частицы вещества, а также перемешивать жидкости.
Rusargument 28 апреля в 17:21
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Кино

Netflix представил сериал «Голливуд» о послевоенной киноиндустрии

NewInform 14:11
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
1,5K
Политика

Китай предлагает США закрыть биолаборатории в постсоветских странах

В заявлении дипломата подчёркивается, что эти лаборатории работают в интересах министерства обороны США и действуют в обстановке строгой секретности.
REGNUM 29 апреля в 13:33
9
Общество

Пассажиров без масок не пустят в транспорт Подмосковья с 12 мая

«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — указала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.
Известия 15:13
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Политика

Чехия планирует открыть границы в июле

Чешские власти намерены в июле открыть границы с четырьмя странами, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 15:58
Спорт

Гимнастка Солдатова показала новый бордовый обтягивающий костюм

Metaratings 12:05
Общество

С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку

Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
URA.Ru вчера в 12:46
6
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru вчера в 09:03
9,4K
Общество

Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь

Как поделилась в Instagram-аккаунте невеста премьера Кэрри Саймондс, новорождённый получил имя в честь двух прадедов (Уилфред – в честь дедушки Джонсона и Лори – в честь дедушки Саймондс).
Газета Metro 09:56
2
Общество

В Подмосковье ввели обязательный масочный режим

В Московской области с 12 мая вводится масочный режим из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета Кемерова вчера в 22:58
1,9K
Культура

Умер актер из сериала «Клиника» Сэм Ллойд

Газета.Ru 01:14
9
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова простила Джигана и отвезла его домой

Ролик о совместной поездке появился в Instagram-аккаунтах Самойловой и Джигана практически одновременно.
Слово и Дело 06:32
9
Здоровье

Назван основной признак заболевания коронавирусом

Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист.
Петрозаводск говорит 09:47
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Общество

Маск объявил о распродаже имущества

РИА Новости вчера в 21:18
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Энергетика

Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%).
Интерфакс 30 апреля в 22:09
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Происшествия

Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
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Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
1,9K
Общество

В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

Еще 34 пациента с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за минувшие сутки.
РИА Новости 15:23
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