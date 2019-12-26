Армия и оружие

Вести.RuВести.RuМинобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии. Причем против Минобороны будут использоваться грязные методы.
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с чего всё началось

Прорывные технологии на всех направлениях

На состоявшемся в минувший вторник расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина подводили итоги года.
Красная звезда16:03

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Минобороны ожидает усиления информационного давления на руководство ВС

Коммерсантъ17:55

В Минобороны заявили об усилении информационного давления против российской армии

ТАСС16:20

Минобороны заявило о готовящейся против армии России информационной атаке

РБК16:49

В Минобороны заявили об усилении информационного давления против армии России

ТК Звезда17:45

В Минобороны заявили об ожидаемой иностранной информационной атаке

Газета.Ru16:34

Минобороны ожидает информационную атаку против армии

RT на русском17:01

Минобороны ждет информационную атаку против армии

РИА Новости16:18
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Армия и оружие

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Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
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Первый сезон фантастического сериала «Мандалорец» подошёл к концу.
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Российский государственный деятель. Первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 24 декабря 2015 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Заслуженный экономист Российской Федерации.
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