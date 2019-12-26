Армия и оружие
Вести.RuМинобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии. Причем против Минобороны будут использоваться грязные методы.
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с чего всё началось
На состоявшемся в минувший вторник расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина подводили итоги года.Красная звезда16:03
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Спорт
МОК допустил пересмотр дел оправданных российских спортсменов
Дела российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Олимпиадой-2018, могут быть возобновлены.
Музыка
Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
Экономика
Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об испытаниях комплекса ПВО «Гибка-С»
Как сообщает "Красная звезда", в Министерстве обороны России рассказали о проведении испытаний комплекса управляемого вооружения противовоздушной обороны сухопутных войск "Гибка-С".
Единоборства
Эксперт оценил шансы Кадырова в бою с Емельяненко
Напомним: глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал Емельяненко на бой, видео он опубликовал на своей страничке в соцсети.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы
Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Политика
Мэр Тынды Марина Михайлова объявила о выходе из КПРФ
Напомним, что Марина Михайлова была избрана главой Тынды 9 сентября 2018 года, за нее отдали голоса 48,33% пришедших на выборы избирателей.
Наука
Воду и нефть разделили тончайшей мембраной
Ученые из Университета Кобе разработали ультратонкую мембрану из устойчивого к загрязнению кремнезема для высокоэффективного отделения нефти от воды.
Авто
В России выявили 1,5 млн авто с бракованной системой безопасности
Футбол
«Спартак» отпустит Ананидзе в турецкий «Денизлиспор»
Джано Ананидзе из московского «Спартака», скорее всего, перейдет в турецкий «Денизлиспор», утверждает Aksаm.cоm.tr.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Футбол
Поярков: у «Мордовии» порой не было денег, чтобы поехать на выезд
Защитник саранской «Мордовии» Денис Поярков в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о том, что у команды сохраняется сложное финансовое положение, а также признался, что хотел бы когда-нибудь оказаться в одном клубе вместе со своим братом Николаем.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили за откровенную съемку в клипе Крида
После шумихи вокруг откровенной сцены в кино с Иваном Янковским, люди начали обсуждать новый тизер к клипу Егора Крида с участием актрисы.
Культура
Элтон Джон, Роджер Тейлор и другие получили почетные британские ордена
Британский музыкант сэр Элтон Джон удостоен Ордена Кавалеров Почета за выдающиеся достижения в музыке.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Армия и оружие
Правительство Ливии запросило у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.