Армия и оружие

Вести.RuВести.RuМинобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии. Причем против Минобороны будут использоваться грязные методы.
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с чего всё началось

Прорывные технологии на всех направлениях

На состоявшемся в минувший вторник расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина подводили итоги года.
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Минобороны ожидает усиления информационного давления на руководство ВС

Коммерсантъ17:55

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Lenta.ru17:18

Минобороны ожидает информационную атаку против армии

RT на русском17:01

Минобороны заявило о готовящейся против армии России информационной атаке

РБК16:49

В Минобороны заявили об ожидаемой иностранной информационной атаке

Газета.Ru16:34

В Минобороны заявили об усилении информационного давления против российской армии

ТАСС16:20

Минобороны ждет информационную атаку против армии

РИА Новости16:18
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Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде

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Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Омске

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Дела российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Олимпиадой-2018, могут быть возобновлены.
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Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали об испытаниях комплекса ПВО «Гибка-С»

Как сообщает "Красная звезда", в Министерстве обороны России рассказали о проведении испытаний комплекса управляемого вооружения противовоздушной обороны сухопутных войск "Гибка-С".
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Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском 01:21
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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
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В Уругвае изъяли партию кокаина на сумму свыше 1 миллиарда долларов

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СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

РИА Новости 04:11
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Мэр Тынды Марина Михайлова объявила о выходе из КПРФ

Напомним, что Марина Михайлова была избрана главой Тынды 9 сентября 2018 года, за нее отдали голоса 48,33% пришедших на выборы избирателей.
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Воду и нефть разделили тончайшей мембраной

Ученые из Университета Кобе разработали ультратонкую мембрану из устойчивого к загрязнению кремнезема для высокоэффективного отделения нефти от воды.
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В России выявили 1,5 млн авто с бракованной системой безопасности

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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
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Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
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Элтон Джон, Роджер Тейлор и другие получили почетные британские ордена

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Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
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Руслан Хаджисмелович Цаликов
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель. Первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 24 декабря 2015 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Заслуженный экономист Российской Федерации.
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