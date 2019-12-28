Армия и оружие

Вести.RuВести.RuМинобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии. Причем против Минобороны будут использоваться грязные методы.
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с чего всё началось

Прорывные технологии на всех направлениях

На состоявшемся в минувший вторник расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина подводили итоги года.
Красная звездавчера в 16:03

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Главные новости к утру 28 декабря

Коммерсантъвчера в 23:07

В Минобороны рассказали об информационном давлении на армию

Lenta.ruвчера в 17:18

Минобороны заявило о готовящейся против армии России информационной атаке

РБКвчера в 16:49

Минобороны ожидает информационную атаку против армии

RT на русскомвчера в 17:01

В Минобороны заявили об ожидаемой иностранной информационной атаке

Газета.Ruвчера в 16:34

В Минобороны заявили об усилении информационного давления против российской армии

ТАССвчера в 16:20

Минобороны ждет информационную атаку против армии

РИА Новостивчера в 16:18
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Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
ТАСС вчера в 11:56
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.
РИА Новости вчера в 23:43
Политика

Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
РИА Новости вчера в 17:03
Киберспорт

Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год

Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Игромания.ру 26 декабря в 13:55
Здоровье

В Южно-Сахалинске провели операцию на сердце, после которой пациент уже через час дал интервью

Всего через час после сложнейшей операции на сердце пациент Константин Масюк дал интервью.
Сахалин.Инфо вчера в 04:17
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета вчера в 13:51
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде

Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде. Жители города Ванкувер и окрестностей не раз видели королевскую чету.
Srnsk вчера в 11:05
Происшествия

В ходе обыска в ФБК Навального задержали

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Газета.Ru 26 декабря в 05:44
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM вчера в 04:15
Происшествия

При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru вчера в 12:22
Кино

Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части «Дэдпула» от Marvel

Peterburg2.ru вчера в 12:13
Политика

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском вчера в 01:21
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Футбол

«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2

Газета.Ru вчера в 17:06
Музыка

Группа «Кино» перезаписала песню «Троллейбус»

У песни «Троллейбус» уже было несколько версий, она входила в разные альбомы группы «Кино».
Gazeta.SPb вчера в 12:15
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Наука

Ученые из Флориды сняли на видео рыбу, использующую плавники как ноги

Учёные из США сняли на видео редкого глубоководного удильщика, который использует плавники как ноги.
Piter.tv 25 декабря в 02:06
Общество

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
РИА Новости вчера в 09:54
Футбол

Нападающий «Луча» Кутьин рассказал о долгах клуба перед футболистами

Форвард «Луча» Александр Кутьин в интервью «СЭ» рассказал о долгах клуба перед игроками.
Спорт-Экспресс вчера в 13:23
Хоккей

Михеев госпитализирован с порезом руки с матча НХЛ против «Нью-Джерси»

Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
РИА Новости 00:19
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 26 декабря в 06:12
Общество

Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Комментируя призывы Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести «опеределенный ценз» на должность ведущих, чтобы оградить общественность от «дам с пониженной социальной ответственностью».
RuNews24.ru вчера в 15:18
Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

В ноябре у границ России разведывательный полет провели беспилотник ВВС США и военный самолет ВВС Великобритании.
РБК вчера в 23:42
Общество

Песков: взрыв в Магнитогорске не был терактом

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске не был терактом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 05:00
Политика

Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:20
Армия и оружие

База американских военных в Ираке подверглась ракетной атаке

Известия вчера в 20:24
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
РИА Новости вчера в 04:58
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Руслан Хаджисмелович Цаликов
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель. Первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 24 декабря 2015 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Заслуженный экономист Российской Федерации.
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