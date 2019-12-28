Армия и оружие
Вести.RuМинобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии. Причем против Минобороны будут использоваться грязные методы.
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с чего всё началось
На состоявшемся в минувший вторник расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина подводили итоги года.Красная звездавчера в 16:03
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Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Здоровье
В Южно-Сахалинске провели операцию на сердце, после которой пациент уже через час дал интервью
Всего через час после сложнейшей операции на сердце пациент Константин Масюк дал интервью.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде
Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде. Жители города Ванкувер и окрестностей не раз видели королевскую чету.
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Происшествия
При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Кино
Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части «Дэдпула» от Marvel
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Футбол
«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2
Музыка
Группа «Кино» перезаписала песню «Троллейбус»
У песни «Троллейбус» уже было несколько версий, она входила в разные альбомы группы «Кино».
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Наука
Ученые из Флориды сняли на видео рыбу, использующую плавники как ноги
Учёные из США сняли на видео редкого глубоководного удильщика, который использует плавники как ноги.
Общество
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Футбол
Нападающий «Луча» Кутьин рассказал о долгах клуба перед футболистами
Форвард «Луча» Александр Кутьин в интервью «СЭ» рассказал о долгах клуба перед игроками.
Хоккей
Михеев госпитализирован с порезом руки с матча НХЛ против «Нью-Джерси»
Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Общество
Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Комментируя призывы Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести «опеределенный ценз» на должность ведущих, чтобы оградить общественность от «дам с пониженной социальной ответственностью».
Армия и оружие
Беспилотник США провел разведку у границ Крыма
В ноябре у границ России разведывательный полет провели беспилотник ВВС США и военный самолет ВВС Великобритании.
Общество
Песков: взрыв в Магнитогорске не был терактом
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске не был терактом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Армия и оружие
База американских военных в Ираке подверглась ракетной атаке
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.