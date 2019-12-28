На состоявшемся в минувший вторник расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина подводили итоги года.

с чего всё началось

Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии. Причем против Минобороны будут использоваться грязные методы.

Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

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