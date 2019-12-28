Армия и оружие

Вести.RuВести.RuМинобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии. Причем против Минобороны будут использоваться грязные методы.
Читать в источнике
Комментировать362
с чего всё началось

Прорывные технологии на всех направлениях

На состоявшемся в минувший вторник расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина подводили итоги года.
Красная звездавчера в 16:03

Подробнее о событии

Минобороны заявило о готовящейся против армии России информационной атаке

РБКвчера в 16:49

В министерстве обороны считают, что иностранные государства организуют информационную атаку на Россию

Эхо Москвы02:00

Главные новости к утру 28 декабря

Коммерсантъвчера в 23:07

В Минобороны предупредили о готовящейся информационной атаке на ведомство

Life.ru04:13

В Минобороны заявили об ожидаемой иностранной информационной атаке

Газета.Ruвчера в 16:34

В Минобороны заявили об усилении информационного давления против российской армии

ТАССвчера в 16:20

В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке

РИА Новостивчера в 16:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала удалённые грудные импланты

News.ru 04:30
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Экономика

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
РИА Новости вчера в 16:48
Хоккей

Овечкин отказался от участия в матче звезд НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс», нападающий Александр Овечкин отказался принимать участие в матче всех звезд НХЛ-2020.
Lenta.ru 00:37
Политика

Глава Еврокомиссии осудила санкции США против «Северного потока-2»

Члены Европейской комиссии негативно относятся к введению Вашингтоном санкций против газового проекта «Северный поток-2».
NewInform 01:57
Происшествия

Mercedes сбил двух женщин на остановке в центре Петербурга

В центре Петербурга утром Mercedes въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли две женщины, и сбил их.
Российская газета 04:20
Общество

Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
РБК 03:38
Футбол

Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»

РИА Новости 03:13
Кино

Умерла актриса из фильма «Лолита»

Американская актриса Сью Лайон ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщил её друг Фил Сиракопулос.
Газета Кемерова 04:33
Авто

Toyota подготовила новый компактный кроссовер

Знаменитая японская фирма заявила о создании нового компактного кроссовера.
UsedCars.ru вчера в 08:55
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Футбол

Функции Егорова на посту главы ДСИ будут разделены на четверых человек

Четыре человека распределят между собой функции главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
ProstoProSport 04:27
Происшествия

В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

РИА Новости 00:38
Спорт

Главное событие лыжного сезона: в Швейцарии стартует «Тур де Ски»

Престижная лыжная многодневка "Тур де Ски", объединяющая три этапа Кубка мира, стартует в субботу в швейцарском Ленцерхайде.
РИА Новости вчера в 16:15
Технологии

В России приложение Mir Pay появится на смартфонах

Вполне вероятно, что на смартфонах, продаваемых на российских рынках, в обязательном порядке будет предустановлено приложение, работающего с картами системы "Мир".
Уфимские Заметки вчера в 13:38
Авто

Седан Audi A6 подешевел в России

В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Автоновости дня 26 декабря в 06:19
Экономика

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Российская газета 26 декабря в 21:00
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в ЖК «Алые паруса» в Москве

RT на русском вчера в 23:38
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Космос

В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной

Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Каскад 25 декабря в 07:42
Происшествия

Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов

Ранее сообщалось, что 6 ноября двое пациентов сбежали из краевой психиатрической больницы.
Интерфакс 02:15
Кино

Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты вчера в 16:13
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины.
Lenta.ru 04:12
Фигурное катание

Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России

Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.
Rambler News Service вчера в 11:04
Киберспорт

Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год

Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Игромания.ру 26 декабря в 13:55
Происшествия

Два человека погибли во время стрельбы на съемках клипа в США

Неизвестные на автомобилях открыли стрельбу по людям, которые участвовали в съемке музыкального клипа на парковке возле американского города Хьюстон (штат Техас).
Lenta.ru 03:11
Армия и оружие

Серийное производство комплекса с блоком «Авангард» началось в РФ

В России началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
РЕН ТВ 04:41
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета вчера в 09:32
Здоровье

Назвали 6 действий, которые могут защитить от рака

Медицинские эксперты определили и назвали шесть простых, но при этом очень важных действий по защите организма от рака, которые человек может начать совершать в случае необходимости уже сегодня.
Ugpressa.ru вчера в 10:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Руслан Хаджисмелович Цаликов
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель. Первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 24 декабря 2015 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Заслуженный экономист Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное