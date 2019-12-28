Армия и оружие
Вести.RuМинобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии. Причем против Минобороны будут использоваться грязные методы.
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с чего всё началось
На состоявшемся в минувший вторник расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина подводили итоги года.Красная звездавчера в 16:03
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Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Экономика
Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в матче звезд НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс», нападающий Александр Овечкин отказался принимать участие в матче всех звезд НХЛ-2020.
Политика
Глава Еврокомиссии осудила санкции США против «Северного потока-2»
Члены Европейской комиссии негативно относятся к введению Вашингтоном санкций против газового проекта «Северный поток-2».
Происшествия
Mercedes сбил двух женщин на остановке в центре Петербурга
В центре Петербурга утром Mercedes въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли две женщины, и сбил их.
Общество
Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
Футбол
Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»
Кино
Умерла актриса из фильма «Лолита»
Американская актриса Сью Лайон ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщил её друг Фил Сиракопулос.
Авто
Toyota подготовила новый компактный кроссовер
Знаменитая японская фирма заявила о создании нового компактного кроссовера.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Футбол
Функции Егорова на посту главы ДСИ будут разделены на четверых человек
Четыре человека распределят между собой функции главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
Спорт
Главное событие лыжного сезона: в Швейцарии стартует «Тур де Ски»
Престижная лыжная многодневка "Тур де Ски", объединяющая три этапа Кубка мира, стартует в субботу в швейцарском Ленцерхайде.
Технологии
В России приложение Mir Pay появится на смартфонах
Вполне вероятно, что на смартфонах, продаваемых на российских рынках, в обязательном порядке будет предустановлено приложение, работающего с картами системы "Мир".
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в ЖК «Алые паруса» в Москве
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Космос
В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной
Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Происшествия
Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов
Ранее сообщалось, что 6 ноября двое пациентов сбежали из краевой психиатрической больницы.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины.
Фигурное катание
Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Происшествия
Два человека погибли во время стрельбы на съемках клипа в США
Неизвестные на автомобилях открыли стрельбу по людям, которые участвовали в съемке музыкального клипа на парковке возле американского города Хьюстон (штат Техас).
Армия и оружие
Серийное производство комплекса с блоком «Авангард» началось в РФ
В России началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Здоровье
Назвали 6 действий, которые могут защитить от рака
Медицинские эксперты определили и назвали шесть простых, но при этом очень важных действий по защите организма от рака, которые человек может начать совершать в случае необходимости уже сегодня.