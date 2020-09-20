Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Отмечается, что в ЦПВС России поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации".В источнике
С чего всё началось
Rusvesna.su

СРОЧНО: Враги готовят удар по Сирии и России

Согласно имеющейся информации, боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и представители связанной с террористами организации «Белые каски» под руководством иностранных кураторов в ближайшие дни планируют инсценировку атак правительственных сил с применением химических веществ по объектам населенных пунктов Эриха и Бесамес провинции Идлиб.
Rusvesna.su10:08
Подробнее о событии
РБК

Российские военные заявили о готовящейся провокации боевиков в Идлибе

РБК16:05
Rusvesna.su

СРОЧНО: Минобороны сделало заявление о подготовке опасной провокации в Сирии

Rusvesna.su16:34
Интерфакс

Россия узнала о планах боевиков в Сирии инсценировать атаки химоружием

Интерфакс15:02
ТАСС

Минобороны РФ сообщило, что боевики готовят провокации с отравляющими веществами в Сирии

ТАСС15:16
RT на русском

В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

RT на русском15:13
РИА Новости

Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

РИА Новости15:07
Газета.Ru

Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Газета.Ru15:21

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
1,9K

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ru11:50
158

США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русском13:28
334