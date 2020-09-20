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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Минобороны предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) планируют провокацию в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (входит в Минобороны) контр-адмирал Александр Гринкевич.В источнике
С чего всё началось
Rusvesna.su

СРОЧНО: Враги готовят удар по Сирии и России

Согласно имеющейся информации, боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и представители связанной с террористами организации «Белые каски» под руководством иностранных кураторов в ближайшие дни планируют инсценировку атак правительственных сил с применением химических веществ по объектам населенных пунктов Эриха и Бесамес провинции Идлиб.
Rusvesna.suвчера в 10:08
Подробнее о событии
РБК

Российские военные заявили о готовящейся провокации боевиков в Идлибе

РБКвчера в 16:05
Rusvesna.su

СРОЧНО: Армия России сделала заявление о подготовке опасной провокации в Сирии

Rusvesna.suвчера в 16:34
Газета.Ru

Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Газета.Ruвчера в 15:21
ТАСС

Минобороны РФ сообщило, что боевики готовят провокации с отравляющими веществами в Сирии

ТАССвчера в 15:16
RT на русском

В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

RT на русскомвчера в 15:13
РИА Новости

Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

РИА Новостивчера в 15:07
Интерфакс

Россия узнала о планах боевиков в Сирии инсценировать атаки химоружием

Интерфаксвчера в 15:02

Матч чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Торпедо» перенесен

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским "Динамо" и нижегородским "Торпедо" перенесен на более поздний срок, сообщил РИА Новости председатель совета директоров латвийского клуба Юрис Савицкис.
Матч чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Торпедо» перенесен
РИА Новостивчера в 14:44

Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии

Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ru19 сентября в 14:56
95

Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия18 сентября в 19:10
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СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
47

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ruвчера в 11:50
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