Коронавирус

РБКРБКМинобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

Над Черным морем в районе Феодосии пропал истребитель Су-27, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
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с чего всё началось

Российский Су-27 упал в Черное море

Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщили в Минобороны. Отмечается, что в 50 километрах от Феодосии воздушное судно подало аварийный сигнал.
РИА Новости15:27

Подробнее о событии

Поиски пропавшего с радаров над Чёрным морем Су-27 продолжаются

RT на русском18:17

Росморречфлот сообщил, что поиски Су-27 в Черном море продолжаются

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Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Известия15:37

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

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Поиски пилота упавшего в Черное море Су-27 продолжаются, несмотря на ночь

ТАСС17:30

Самолет Су-27 упал в Черное море

Lenta.ru15:21

У упавшего в Черное море Су-27 сработал аварийный маяк, пилота ищут

Вести.Ru15:53
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Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Игры

Стартовые продажи DOOM Eternal стали рекордными для франшизы

Игромания.ру 10:32
Кино

«Мстители» и «Аватар» выйдут в повторный прокат в Китае

Газета.Ru 11:31
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Здоровье

Известный педиатр посоветовал поднимать иммунитет вином

Врач-педиатр Евгений Комаровский дал россиянам советы по формированию аптечки, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 15:45
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН вчера в 10:40
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Политика

Путин призвал перенести голосование по поправке к Конституции

Президент России Владимир Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.
РИА Новости 09:25
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон едва сдержала слезы при разговоре с принцем Гарри

Ранее 5-tv.ru писал, принц Гарри встретился с бывшей сразу после отъезда Меган Маркл.
Пятый канал 10:31
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии

КХЛ с учетом развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.
Российская газета 05:45
Общество

Правительство поручило закрыть все кинотеатры и ночные клубы в России

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поручил властям регионов закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры на всей территории страны.
Компания вчера в 12:01
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru 04:47
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Известия 16:00
Шоу-бизнес

Возможно, коронавирус: Ветлицкая рассказала на видео о своей болезни

Популярная певица Наталья Ветлицкая рассказала подписчикам в Instagram о своей болезни - на днях артистка слегла с высокой температурой и кашлем.
РЕН ТВ 19:20
Музыка

Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров

Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.
Российская газета 07:58
Политика

В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Рамблер 12:44
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru 11:26
Здоровье

Учёные США: кровь выздоравливающих от коронавируса спасёт больных

Благодаря усилиям учёных, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило, что оно разрешит использование плазмы выздоравливающих больных нуждающимся в помощи пациентам.
Э Вести 05:01
Происшествия

В Северо-Курильске сняли угрозу цунами

В Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в 50 сантиметров, разрушений и пострадавших нет.
РИА Новости 03:21
Футбол

«Зенит» представил сборную из самых результативных футболистов

Самые результативные игроки в истории «Зенита» на своих позициях 💙🔝 pic.twitter.com/5TyZssoVRN — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 25, 2020 Накануне «Зенит» показал пятерку лучших голов команды, забитых головой в текущем сезоне.
АБН 08:33
Энергетика

КНР возобновила импорт природного газа из США

Известия 08:41
Технологии

«Яндекс.Такси» добавило в приложение возможность доставки готовой еды

В приложении «Яндекс.Такси» появилась возможность доставки готовой еды, сообщил представитель компании.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Наука

В США создан высокоскоростной микроскоп для анализа работы мозга

Американские исследователи разработали новый микроскоп, который способен 1 тысячу раз в секунду регистрировать активность нейронов головного мозга.
Faktom 08:26
Происшествия

Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве 51 человека, сообщает газета New Zealand Herald.
РИА Новости 19:09
Здоровье

Во Франции успешно испытано лекарство от коронавируса

Учёные из университета Марселя установили, что для лечения заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, эффективно сочетание антималярийных препаратов гидроксихлорохина и азитромицина, о положительном эффекте от применения которых уже сообщали некоторые врачи.
ИА REX вчера в 03:00
Армия и оружие

Французские военные выведены из Ирака

По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
REGNUM 09:10
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Суть событий 14:35
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