Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщили в Минобороны. Отмечается, что в 50 километрах от Феодосии воздушное судно подало аварийный сигнал.

с чего всё началось

Над Черным морем в районе Феодосии пропал истребитель Су-27, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

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