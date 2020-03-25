Коронавирус

BFM.ruBFM.ruМинобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Крушение Су-27 произошло в 50 километрах от Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Согласно официальным данным, самолет рухнул в Черное море, примерно в 20:10.
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с чего всё началось

Российский Су-27 упал в Черное море

Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщили в Минобороны. Отмечается, что в 50 километрах от Феодосии воздушное судно подало аварийный сигнал.
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Источник: сигнал упавшего в Черное море Су-27 зафиксировали в стороне от района поиска

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Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори заявил, что около 40 тысяч болельщиков могли заразиться коронавирусом на матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и испанской "Валенсией".
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Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
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«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
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В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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В Минобороны подтвердили крушение учебного самолета на Кубани

Факт крушения учебно-боевого самолета Л-39 на Кубани официально подтвердили в Минобороны РФ, передает ГТРК "Кубань".
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Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о своих ощущениях после ухода из коллектива.
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Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

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