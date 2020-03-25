Коронавирус

BFM.ruBFM.ruМинобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Крушение военного Суд-27 произошло в 50 километрах от Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Согласно официальным данным, самолет рухнул в Черное море, примерно в 20:10.
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с чего всё началось

Истребитель Су-27 упал в Черное море

Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщили в Минобороны. Отмечается, что в 50 километрах от Феодосии воздушное судно подало аварийный сигнал.
РИА Новости15:27

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Истребитель Су-27 пропал с экранов радаров над Черным морем

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Истребитель Су-27 упал в Черное море

РИА Новости15:27

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

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Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

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Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

РБК15:43

Самолет Су-27 упал в Черное море

Lenta.ru15:21

Российский Су-27 пропал с радаров над Чёрным морем

RT на русском15:20
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
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Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Общество

Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 136

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось со 113 до 136.
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Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

РБК 09:56
Здоровье

Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски

Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
News.ru 10:35
Происшествия

В МЧС назвали высоту волны цунами после землетрясения на Курилах

Высота волны цунами после землетрясения в Северо-Курильске составила около 50 см, разрушений нет, угроза цунами сохраняется.
RT на русском 01:24
Общество

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

Мэр уверен, что сложные времена пройдут.
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Политика

Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»

Зе Президент Украины Владимир Зеленский в среду анонсировал проект "Пасха дома".
ФАН 14:44
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 30 тысяч

В мире зафиксировано более 381 тысячи случаев заражения коронавирусом. От заболевания умерли 16,5 тысячи человек и 101 тысяча выздоровели.
News.ru вчера в 07:00
Общество

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке

Предварительно президент надел специальный защитный костюм. Глава государства отметил работу коллектива больницы.
СОВА вчера в 15:36
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
Экономика

Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Ведомости 10:15
Авто

Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ

Ранее сообщалось о том, что Renault Group Eurasia заключила с Заволжским автомобильным заводом соглашение, по которому Украине разрешили собирать автомобили Lada.
SpeedMe 01:20
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Спорт

Непомнящий впервые проиграл на турнире претендентов

Россиянин Ян Непомнящий потерпел первое поражение на турнире претендентов в матче седьмого тура против француза Максима Вашье-Лаграва.
Матч ТВ 11:21
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Экономика

Проценты по вкладам обложат подоходным налогом

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
ИА БанкИнформСервис 09:59
Армия и оружие

Военным США запретили выезжать за границу

Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 15:59
Музыка

Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big

Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
ФАН вчера в 21:18
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 13:15
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Политика

Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию

По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 14:00
Общество

Путин озвучил меры по поддержанию граждан и экономики на время кризиса

Президент Владимир Путин в сегодняшнем выступлении перечислил ряд инициатив, которые должны поддержать экономику Российской Федерации, её граждан и предприятия в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса.
ANNA-News 10:54
Технологии

В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов

В Лаборатории Касперского специалисты рассказали россиянам о способах дезинфекции смартфонов. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:28
Авто

Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Шоу-бизнес

Актриса Жанна Болотова госпитализирована с подозрением на коронавирус

78-летняя советская, российская актриса театра и кино, народная артистка России Жанна Болотова госпитализирована в больницу в Коммунарке.
Российская газета 12:35
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