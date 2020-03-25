Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщили в Минобороны. Отмечается, что в 50 километрах от Феодосии воздушное судно подало аварийный сигнал.

с чего всё началось

Крушение военного Суд-27 произошло в 50 километрах от Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Согласно официальным данным, самолет рухнул в Черное море, примерно в 20:10.

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

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