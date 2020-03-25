Коронавирус
BFM.ruМинобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Крушение Су-27 произошло в 50 километрах от Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Согласно официальным данным, самолет рухнул в Черное море, примерно в 20:10.
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Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Шоу-бизнес
Гузеева посвятила «задолбавшему» ее Харламову историю про пукающую невесту
Политика
Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней, сообщили в СФ
Президент Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей с сохранением заработной платы.
Футбол
Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал покинувшего Италию Роналду
Джованни Коболли Джильи, ранее занимавший пост президента «Ювентуса», подверг критике ряд игроков клуба, покинувших Италию во время эпидемии коронавируса, передает TuttoJuve со ссылкой на Radio Punto Nuovo.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка Инна Макарова
Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.
Политика
Правительство России обсудит вопрос о создании своего президиума
Кабинет министров на заседании 26 марта обсудит вопрос образования президиума российского правительства.
Происшествия
В Бурятии выявлены два случая коронавируса
В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Политика
Владимир Путин перенес голосование по поправкам
Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение учебного самолета на Кубани
В Кавказском районе Краснодарского края во время учебно-тренировочного полета разбился чехословацкий учебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros Вооруженных сил РФ.
Общество
Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн
Американский сенат одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая рассказала, что недавно переболела странным вирусом
В заключении певица предположила, что вирус смертельный не для всех, однако очень коварный и опасный.
Политика
Путин призвал повысить налог на вывод доходов в офшоры
Президент предложил повысить налог на вывод доходов в офшоры с 2 до 15%.
Политика
На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски поделилась архивной фотографией в нижнем белье
Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками архивной фотографией в нижнем белье.
Общество
Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля
Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю
Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.
Общество
Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Политика
Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию
По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Общество
Житель Орска мог заразить коронавирусом 40 коллег
Житель Орска мог заразить коронавирусом 40 коллег, пока на протяжении недели ходил на работу после поездки в Мексику.
Космос
SpaceX развернет миллион наземных антенн для Starlink
Федеральная комиссия по связи (FCC) разрешила SpaceX развернуть до 1 миллиона наземных антенн, которые понадобятся компании для подключения пользователей к ее спутниковой сети Starlink.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек
В США коронавирус унес жизни уже более 1 тыс. человек, почти 70 тысяч заражены, сообщил в четверг университет Джонса Хопкинса, занимающийся соответствующими подсчетами.
Единоборства