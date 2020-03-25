Коронавирус

BFM.ruBFM.ruМинобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Крушение Су-27 произошло в 50 километрах от Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Согласно официальным данным, самолет рухнул в Черное море, примерно в 20:10.
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с чего всё началось

Российский Су-27 упал в Черное море

Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщили в Минобороны. Отмечается, что в 50 километрах от Феодосии воздушное судно подало аварийный сигнал.
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Росморречфлот сообщил, что поиски Су-27 в Черном море продолжаются

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Мэр Бергамо: матч «Аталанты» и «Валенсии» стал биологической бомбой

Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори заявил, что около 40 тысяч болельщиков могли заразиться коронавирусом на матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и испанской "Валенсией".
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Появился трейлер мини-сериала «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом

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Общество

Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян

Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
News.ru 15:37
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
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Происшествия

Лайнер Diamond Princess очищен от коронавируса

Дезинфекционные работы завершены на американском круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошла массовая вспышка нового коронавируса, сопровождавшаяся заболеваниями и гибелью пассажиров и членов команды.
ТАСС 01:00
Общество

В ГД внесены поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина

В Госдуму России внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции в связи с эпидемией инфекции COVID-19.
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Общество

Собянин заявил о закрытии ресторанов, кафе и парков в нерабочую неделю

Московские рестораны, кафе, парки, торговые центры следует закрыть на время нерабочей недели.
Lenta.ru 13:28
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
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Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Комсомольская правда 04:53
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
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В Петербурге мужчина жестоко расправился с родителями

30-летний житель Петербурга задержан после убийства родителей. Как стало известно РЕН ТВ, мужчина зарезал отца и мать.
РЕН ТВ 17:39
Футбол

Клубы Серии А предложили расширить лигу до 22 команд

Клубы Серии А предлагают отменить вылет худших команд в Серию В по итогам сезона-2019/2020, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
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Политика

В Кремле прокомментировали возможность отмены парада Победы в Москве

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РИА Новости 06:08
Шоу-бизнес

Актриса Жанна Болотова госпитализирована с подозрением на коронавирус

78-летняя советская, российская актриса театра и кино, народная артистка России Жанна Болотова госпитализирована в больницу в Коммунарке.
Российская газета 12:35
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru 14:32
Единоборства

Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Lenta.ru 15:58
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 17:04
Здоровье

Краснодарские врачи показали, в каких условиях содержат больных с подозрением на коронавирус

В Краснодаре врач краевой инфекционной больницы показала, в каких условиях содержатся больные с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Политика

Страны G7 обсудили ситуацию на Украине

Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
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Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
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Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
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В Москве отменили льготный проезд для студентов и пожилых

Власти Москвы временно отменили бесплатный проезд в транспорте для студентов и пожилых людей старше 65 лет.
РИА Новости 07:56
Происшествия

На Украине скончалась женщина с подозрением на коронавирус

Киев, 26 марта 2020, 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине.
REGNUM 17:00
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