Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСу-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны. Экипаж приблизился к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".
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Российский Су-27 перехватил самолёты-разведчики США над Чёрным морем

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Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

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