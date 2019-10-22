Армия и оружие

РБКРБКМинобороны сообщило о полете Ту-95 над Японским и Желтым морями

Плановый полет выполнили два бомбардировщика. Их сопровождали истребители Су-35С и самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС. Минобороны также сообщило, что бомбардировщики на некоторых участках пути сопровождали пара истребителей F-15, F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии.
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Япония и Южная Корея подняли в воздух истребители для сопровождения Ту-95МС

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