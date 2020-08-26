Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины

В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020".
РИА Новости03:04
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины

Коммерсантъ04:12
ТАСС

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

ТАСС04:30
Российская газета

В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины

Российская газета04:30
РБК

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины и казарменного хулиганства

РБК04:38
РИА Новости

Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины

РИА Новости03:04
Известия

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Известия03:04
Национальная служба новостей

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Национальная служба новостей03:00

Росздравнадзор запретил продавать серию лекарств «Уралбиофарма»

Ведомство признало таблетки недоброкачественными Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) отозвала из обращения таблетки "Мукалтин" серии № 91119, произведенные на екатеринбургском предприятии ОАО "Уралбиофарм", следует из размещенного на сайте ведомства информационного письма.
Коммерсантъ Екатеринбург03:55
12

Пострадавшие вкладчики в Татарстане получат еще по 300 тысяч рублей

Пострадавшие вкладчики Татфондбанка и Интехбанка в Татарстане получат ещё по 300 тысяч рублей, число получивших выплаты в полном объёме вкладчиков таким образом достигнет 68%, сообщает пресс-служба президента республики.
РИА Новостивчера в 06:27
9

Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
271

Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
3

Феминитивы узаконили на Украине

Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Газета.Ru02:46
362

В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новости03:24
2