«Цунода следующий». Honda продвигает японца в команду Квята

Тост не уточнял, когда именно японец попадет в Формулу 1, но глава автоспортивной программы Honda Масаши Ямамото уверен, что Цунода должен быть следующим, кого Red Bull повысит из младших серий до AlphaTauri.