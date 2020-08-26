Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии
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Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины
В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020".
РИА Новости03:04
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