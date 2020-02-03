Армия и оружие
Газета.RuМинобороны сообщило о поставках в армию комплексов С-500 в 2020 году
В Министерстве обороны России заявили, что в 2020 году в российскую армию поставят новейшие ракеты для зенитной ракетной системы С-500 "Прометей", испытания которых прошли в прошлом году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя министра обороны Алексея Криворучко.
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Новейшие системы С-500 «Прометей» прошли испытания и поступят в вооруженные силы России в 2020 году
Комсомольская правда02:00
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