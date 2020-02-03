Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны сообщило о поставках в армию комплексов С-500 в 2020 году

В Министерстве обороны России заявили, что в 2020 году в российскую армию поставят новейшие ракеты для зенитной ракетной системы С-500 "Прометей", испытания которых прошли в прошлом году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя министра обороны Алексея Криворучко.
Читать в источнике
Комментировать85

Подробнее о событии

Минобороны сообщило о поставках в армию комплексов С-500 в 2020 году

Газета.Ru01:55

В Минобороны рассказали, когда в армию поступят комплексы С-500

ТАСС03:00

Минобороны назвало сроки поставки системы ПВО С-500 в российские войска

Коммерсантъ01:57

Новейшие системы С-500 «Прометей» прошли испытания и поступят в вооруженные силы России в 2020 году

Комсомольская правда02:00

В Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию

RT на русском01:52

Первые серийные «Сарматы» поступят на вооружение в 2021 году

РИА Новости01:59

Названы сроки серийных поставок в войска новейших МБР «Сармат»

ТК Звезда01:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 06:15, Ашберн
Политика

Турция предоставит Украине военную помощь

В ходе предстоящего визита турецкого президента Эрдогана на Украину планируется соглашение, согласно которому Турция предоставит Украине помощь, предназначенную украинской армии.
Вечерний курьер вчера в 15:06
Происшествия

В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП

Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
РИА Новости 05:48
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте

Певица Юлия Ковальчук заинтриговала подписчиков новым снимком.
Актуальные Новости вчера в 10:35
Общество

Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз

Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
ТАСС 03:18
Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru 05:06
Здоровье

Мишустин заявил о депортации зараженных коронавирусом из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса по стране, будет осуществляться депортация зараженных иностранных граждан.
Газета.Ru 04:17
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Политика

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы украинского "Боинга".
Эхо Москвы 04:30
Происшествия

Семьям погибших на заводе в Мценске выплатят по 200 тысяч рублей

РИА Новости 05:26
Происшествия

Прокуратура проверяет факт избиения школьницы из Данкова

Данковская межрайонная прокуратура выявила в социальных сетях видео, на котором запечатлено унизительное обращение с ученицей младших классов одной из школ Данкова.
ГТРК Липецк 01:45
Общество

Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020

2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.
Woman.ru вчера в 13:50
Экономика

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Lenta.ru 00:57
Общество

Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи

Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
РИА Новости 03:02
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
Политика

Песков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об идее упоминания Бога в конституции, заявил, что все дискуссии по теме изменения основного закона сейчас ведутся в рамках соответствующей рабочей комиссии, это предложение также будет там обсуждаться.
РИА Новости 05:16
Технологии

Немец создал пробку в Берлине с помощью тележки смартфонов

Немецкий художник Саймон Векерт решил продемонстрировать несовершенство алгоритмов системы навигации от Google.
Профиль 03:23
Кино

В трейлере сиквела «Миньонов» показали первые злодеяния маленького Грю

REGNUM 03:43
Наука

Новые потеющие роботы могут охлаждаться быстрее, чем люди

Портал Поиск вчера в 02:12
Происшествия

Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Известия вчера в 23:28
Общество

Льготы по оплате услуг ЖКХ получают более 26 тысяч магнитогорцев

Для малообеспеченных категорий граждан города предусмотрены бюджетные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Магсити74 вчера в 21:00
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Политика

Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
RT на русском 04:00
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Футбол

Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева

Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
ProstoProSport 03:18
Политика

РПЦ считает уместным закрепить в Конституции союз мужчины и женщины как брак, а не семью

Представитель патриархии пояснила, что семья может состоять из матери и ребенка, из дедушки и внуков.
Интерфакс Религия 04:55
Шоу-бизнес

Дочери Алсу исполнили первый хит мамы

Ровно 21 год назад вышла песня «Зимний сон» ❄️❄️❄️Мы с Сафиной решили сделать маме сюрприз😍, — рассказала Микелла.
Летидор 01:40
Футбол

Это’О рассказал об упущенных возможностях «Анжи»

По словам игрока, регион жил футболом, и «Анжи» дарил праздник местным жителям почти каждую неделю.
Известия вчера в 19:51
Общество

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Интерфакс 04:14
Авто

Renault представила обновленный Megane

Компания Renault представила обновленное семейство Megane.
Motor 05:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное