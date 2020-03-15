Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
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Маршрут российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций

Газета.Ru05:48

Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе

РБК06:16

Первое российско-турецкое патрулирование в Сирии было сокращено из-за провокации боевиков

Эхо Москвы06:00

Минобороны сообщило о сокращении совместного патрулирования в Сирии из-за провокаций

Коммерсантъ06:24

Боевики устроили провокацию на пути российско-турецкого патруля в Идлибе

Комсомольская правда05:44

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Известия05:30

Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии

РИА Новости05:45
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Общество

Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща.
Вести.Ru 04:09
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Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Слово и Дело вчера в 01:53
Армия и оружие

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Идлибе

Военнослужащие России и Турции начали совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного военными специалистами двух стран по итогам переговоров в Анкаре.
Российская газета вчера в 18:48
Политика

Австрия запретит въезд гражданам России и Украины из-за коронавируса

Австрия запретит въезд гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
РИА Новости 05:20
Религия

В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса

Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19.
РБК вчера в 11:13
Общество

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
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Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ

Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
РИА Новости вчера в 20:46
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН 05:26
Спорт

Большунов не порадовался собственной победе на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов не порадовался собственной победе в личном зачете на Кубке мира.
Газета.Ru 05:58
Здоровье

В Москве закрыли на карантин школу из-за девочки с коронавирусом

Сообщается, что в течение 2 и 3 марта девочка посещала уроки, с 4 марта находилась дома, а с 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонным гриппом и ОРВИ.
Московский Комсомолец 13 марта в 10:20
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Политика

Путин подписал закон об изменении Конституции

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Здоровье

Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 05:30
Политика

Ростуризм объяснил, куда лучше не ездить и как вернуть деньги за тур

На сайте ведомства приведен полный список стран, где есть риск заражения коронавирусом и куда не следует выезжать.
BFM.ru вчера в 00:10
Общество

Смолову, Черышеву и другим жителям Испании запретили выходить из дома без веских причин

Введённый в Испании режим чрезвычайной ситуации предполагает, что жителям страны запрещено выходить из дома без веских причин.
Чемпионат 05:54
Наука

Объем использованных иностранных инвестиций города Санья в 2019 году вырос в 2,5 раза

Объем фактического использования иностранных инвестиций в экономике города-курорта Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) по итогам прошлого года вырос на 152%, до $260 млн.
ТАСС вчера в 09:09
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
Здоровье

Россиян призвали не лечиться алкоголем при ОРВИ и гриппе

При появлении первых симптомов гриппа и ОРВИ не стоит лечиться алкоголем, заявила главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.
Live24 05:28
Политика

Коронавирус в Китай могли завезти американские спортсмены

Американские спортсмены, которые приезжали в октябре прошлого года на Всемирные военные игры в Ухань, могли завезти коронавирус в Китай.
ProstoProSport 04:14
Наука

В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом

Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.
РИА Новости 04:11
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Происшествия

Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

РИА Новости 02:27
Армия и оружие

В российской армии увеличилось использование беспилотников

Напомним, осенью 2019 года Министерство обороны РФ выделило один миллиард рублей на приобретение новых модернизированных беспилотников.
Красная весна 05:45
Энергетика

Почему в стране не падают цены на бензин

Зачем Россия обрушила цены на черное золото и почему цена на бензин в стране не падает. Случилось то, чего не ожидал никто.
Экспресс газета 02:00
Футбол

На матче с «Рубином» тульские болельщики вывесили баннер с Терешковой

Во время игры тульские болельщики вывесили баннер с надписью "Валя, ты просто комсос!", посвященный Валентине Терешковой.
Тульская пресса 03:01
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru 13 марта в 08:07
Общество

Трое россиян заразились коронавирусом на территории России

По данным Роспотребнадзора, три случая заражения коронавирусом, выявленных в России, связаны с контактами с ранее заболевшими и не являются завозными.
RT на русском 05:16
Гаджеты

Полностью рассекречен новый смартфон Motorola Edge

Rusargument 05:57
Киберспорт

В Call of Duty: Warzone за сутки сыграли больше 6 млн человек

REGNUM 12 марта в 04:38
Общество

Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса

Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
Lenta.ru вчера в 07:20
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