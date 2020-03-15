Армия и оружие
РИА НовостиВ Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Общество
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Армия и оружие
Россия и Турция начали совместное патрулирование в Идлибе
Военнослужащие России и Турции начали совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного военными специалистами двух стран по итогам переговоров в Анкаре.
Политика
Австрия запретит въезд гражданам России и Украины из-за коронавируса
Австрия запретит въезд гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Религия
В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса
Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Музыка
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
Спорт
Большунов не порадовался собственной победе на Кубке мира
Российский лыжник Александр Большунов не порадовался собственной победе в личном зачете на Кубке мира.
Здоровье
В Москве закрыли на карантин школу из-за девочки с коронавирусом
Сообщается, что в течение 2 и 3 марта девочка посещала уроки, с 4 марта находилась дома, а с 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонным гриппом и ОРВИ.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Политика
Путин подписал закон об изменении Конституции
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.
Здоровье
Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.
Политика
Ростуризм объяснил, куда лучше не ездить и как вернуть деньги за тур
На сайте ведомства приведен полный список стран, где есть риск заражения коронавирусом и куда не следует выезжать.
Общество
Смолову, Черышеву и другим жителям Испании запретили выходить из дома без веских причин
Введённый в Испании режим чрезвычайной ситуации предполагает, что жителям страны запрещено выходить из дома без веских причин.
Наука
Объем использованных иностранных инвестиций города Санья в 2019 году вырос в 2,5 раза
Объем фактического использования иностранных инвестиций в экономике города-курорта Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) по итогам прошлого года вырос на 152%, до $260 млн.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Здоровье
Россиян призвали не лечиться алкоголем при ОРВИ и гриппе
При появлении первых симптомов гриппа и ОРВИ не стоит лечиться алкоголем, заявила главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.
Политика
Коронавирус в Китай могли завезти американские спортсмены
Американские спортсмены, которые приезжали в октябре прошлого года на Всемирные военные игры в Ухань, могли завезти коронавирус в Китай.
Наука
В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом
Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Армия и оружие
В российской армии увеличилось использование беспилотников
Напомним, осенью 2019 года Министерство обороны РФ выделило один миллиард рублей на приобретение новых модернизированных беспилотников.
Энергетика
Почему в стране не падают цены на бензин
Зачем Россия обрушила цены на черное золото и почему цена на бензин в стране не падает. Случилось то, чего не ожидал никто.
Футбол
На матче с «Рубином» тульские болельщики вывесили баннер с Терешковой
Во время игры тульские болельщики вывесили баннер с надписью "Валя, ты просто комсос!", посвященный Валентине Терешковой.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Общество
Трое россиян заразились коронавирусом на территории России
По данным Роспотребнадзора, три случая заражения коронавирусом, выявленных в России, связаны с контактами с ранее заболевшими и не являются завозными.
Гаджеты
Полностью рассекречен новый смартфон Motorola Edge
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone за сутки сыграли больше 6 млн человек
Общество
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса
Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.