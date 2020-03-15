Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Армия и оружие Россия и Турция начали совместное патрулирование в Идлибе Военнослужащие России и Турции начали совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного военными специалистами двух стран по итогам переговоров в Анкаре.

Здоровье В Москве закрыли на карантин школу из-за девочки с коронавирусом Сообщается, что в течение 2 и 3 марта девочка посещала уроки, с 4 марта находилась дома, а с 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонным гриппом и ОРВИ.

Политика Путин подписал закон об изменении Конституции Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.

Здоровье Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.

Политика Коронавирус в Китай могли завезти американские спортсмены Американские спортсмены, которые приезжали в октябре прошлого года на Всемирные военные игры в Ухань, могли завезти коронавирус в Китай.

Наука В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.

Энергетика Почему в стране не падают цены на бензин Зачем Россия обрушила цены на черное золото и почему цена на бензин в стране не падает. Случилось то, чего не ожидал никто.