Коронавирус
RT на русскомМинобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
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Испытания вакцины: первая группа добровольцев получит прививки в ближайшее время
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
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