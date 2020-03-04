Армия и оружие
ИзвестияМинобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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с чего всё началось
Наблюдательные посты вооруженных сил Турции в идлибской зоне деэскалации в Сирии располагались в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.ТАССвчера в 23:03
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