Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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с чего всё началось

В Минобороны заявили, что посты Турции в Идлибе срослись с террористическими группировками

Наблюдательные посты вооруженных сил Турции в идлибской зоне деэскалации в Сирии располагались в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
ТАССвчера в 23:03

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Минобороны заявило о слиянии постов Турции и позиций террористов в Идлибе

РБК00:53

Минобороны России обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу

Коммерсантъвчера в 23:42

В Минобороны заявили, что посты Турции в Идлибе срослись с террористическими группировками

ТАССвчера в 23:03

В МО России заявили о сращивании позиций Турции и террористов в Идлибе

RT на русскомвчера в 23:24

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Известиявчера в 23:23

Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

РИА Новостивчера в 23:33

Страсти по М-5: в Минобороны осудили реакцию Запада на освобождение трассы в Сирии от террористов

ТК Звездавчера в 23:03
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
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ToDay News Ufa вчера в 13:55
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Мишустина попросили разрешить госзакупки у предприятий ОПК без торгов

Сергей Чемезов попросил Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина предоставить посударственным и муниципальным заказчикам право закупать гражданскую продукцию у предприятий ОПК с использованием механизма единственного поставщика на срок до 2-х лет.
The Moscow Post 01:05
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Astera вчера в 12:51
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В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
Вести.Ru вчера в 22:30
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
RT на русском вчера в 11:43
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Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях

Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях Около 13% владельцев квартир, получивших их в рамках реновации, используют эту недвижимость как инвестиционную – продавая или сдавая в аренду.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс вчера в 08:51
Происшествия

В ЯНАО возбуждено три дела о хищении 1,6 млн рублей бюджетных денег

На Ямале выявлены новые случаи хищения бюджетных средств, в этот раз речь идет о капитальном ремонте домов в Пуровском районе.
Московский Комсомолец Ямал 00:25
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Стали известны основные характеристики видеокарт 6000-й серии от AMD

Faktom вчера в 12:45
Происшествия

Бывший глава секретариата экс-губернатора Сахалина осужден на 7 лет

Приговор в коррупционном деле в отношении Вячеслава Горбачева - бывшего главы секретариата экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина - вынес Южно-Сахалинский городской суд.
РЕН ТВ вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru 02 марта в 06:00
Транспорт

Российские автомобили оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

REGNUM 01:03
Общество

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
РИА Новости вчера в 10:54
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском вчера в 04:38
Политика

Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
Life.ru вчера в 14:19
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $52

Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.
РБК 02 марта в 16:18
Происшествия

Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неисправности

Пассажирский самолет, направлявшийся из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика технической неисправности.
Известия 00:08
Здоровье

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России

Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Live24 вчера в 07:41
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Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Политика

Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Аргументы недели вчера в 06:08
Общество

Правительство ограничило вывоз из России медицинских масок

Правительство на фоне распространения коронавируса ограничило со 2 марта до 1 июня 2020 года вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования.
ТАСС 01:02
Общество

В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РИА Новости вчера в 21:39
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Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp

В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.
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Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи

Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны.
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Момент взрыва черной дыры в созвездии Голубя попал на видео

На публикуемом NASA снимке зафиксирован рентгеновский всплеск из черной дыры. Этот момент также попал на видео.
РЕН ТВ вчера в 10:47
Общество

Роскачество раскрыло уловки маркетологов в преддверии 8 Марта

Специалисты Роскачества раскрыли маркетинговые уловки продавцов перед 8 Марта.
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Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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