Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъМинобороны сообщило о случайном выстреле вертолета Ми-8 в Чите

На аэродроме Черемушки в Чите вертолет Ми-8 выстрелил за пределы безопасной зоны.
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Минобороны подтвердило выстрел из пушки вертолета Ми-8 по дому в Чите

Московский Комсомолец Чита11:55

Саперы проверяли дом в Чите, потому что в него случайно выстрелил вертолет - СМИ

ZAB.RU09:18

В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите

РИА Новости10:07

Минобороны подтвердило случайный авиаудар по жилому дому в Чите

Чита.Ру11:02

Минобороны прокомментировало случайный обстрел российской многоэтажки

Lenta.ru10:19

Вертолет Ми-8 случайно выстрелил за пределы безопасной зоны аэродрома в Чите

ТАСС10:16

Минобороны подтвердило сообщение о ЧП с вертолетом: Пострадавших нет

РЕН ТВ10:12
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Здоровье

В Минздраве рассказали о последствиях употребления алкоголя при гриппе

Употребление алкоголя при симптомах гриппа или простуды негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, в частности, может спровоцировать тахикардию или аритмию.
ТАСС 05:01
Политика

Володин рассказал о выступлении Путина в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о выступлении президента страны Владимира Путина в парламенте.
Pravda.Ru 11:45
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

По ожиданиям обновленный Largus будет официально показан на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.
SpeedMe 11:16
Кино

В Голливуде подсчитали убытки от коронавируса

Из-за пандемии COVID-19 ряд студий остановили съемочный процесс. Из-за вспышки коронавируса Голливуд потеряет около 20 миллиардов долларов.
Piter.tv 11:36
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru 10:05
Происшествия

В Москве обстреляли девушек-промоутеров

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Российская газета 14:39
Политика

Салливан опроверг заявления об «охоте» США на граждан России

Посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не ведут "охоту" на россиян.
Газета.Ru 16:35
Авто

Новый суперкар замаскировали под старый Porsche

Зелёное купе стилизовано под классический Porsche 911 поколения 964 образца 1989-1994 годов, однако это как раз тот случай, когда внешность обманчива: монокок суперкара и все кузовные панели сделаны из углеродного волокна.
Motor вчера в 03:00
Здоровье

В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Петербургский дневник 08:56
Общество

В России три человека заразились коронавирусом внутри страны

Как сообщает Роспотребнадзор, все три случая заражения произошли внутри страны.
RuNews24.ru 07:55
Политика

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК 16:30
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

"Рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:35
Авто

Появились первые изображения кроссовера Volvo XC100

Совсем недавно представители марки Volvo рассказали о том, что компания планирует расширить свой модельный ряд новыми кроссоверами ХС100 и ХС40.
Дни24 10:46
Общество

Королева Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за опасений на фоне распространяющегося в стране коронавируса.
Газета Metro 10:16
Общество

Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами

Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Известия 11:32
Финансы

Американские биржи закрылись с наихудшим падением за три десятилетия

Индексы США закрылись с наихудшим с 1987 г. падением. Индексы обвалились до 10% на момент закрытия торгов.
Ведомости 12 марта в 17:25
Политика

Трамп извинился за очереди в аэропортах

Президент США Дональд Трамп извинился за очереди, которые образовались в аэропортах страны из-за «очень кропотливых медицинских осмотров» в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 16:27
Общество

Вильфанд пообещал москвичам два дня потепления

В четверг москвичей ожидает потепление, которое продержится два дня.
Известия 11:06
Политика

Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса

Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.
RT на русском 15:42
Общество

В Госдуме оценили идею перевести вузы на дистанционное обучение

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов назвал рекомендацию Министерства науки и высшего образования перевести вузы на дистанционное обучение правильной мерой.
РИА Новости 15:58
Космос

ТАСС в спецпроекте рассказал об истории открытия и «закрытия» Плутона

ТАСС 13 марта в 07:30
Технологии

NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом

Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Красная весна 05:16
Происшествия

На Украине трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мужчину, женщину и ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, все они ранее контактировали с лицами, у которых подозревают COVID-19.
РИА Новости 05:31
Общество

«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения расширила список приостановленных рейсов в Европу, сообщается на сайте компании.
РИА Новости 12:16
Шоу-бизнес

После недели реабилитации Джигана выпустили из наркоклиники

После недели реабилитации Джигана выпустили из наркоклиники Муж Оксаны Самойловой уехал из рехаба.
Экспресс газета 13:24
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС 15:12
Происшествия

Два ребенка упали под лед в Вологде

Газета.Ru 14:55
Общество

Узбекистан закрывает границы с другими странами из-за коронавируса

Узбекистан с 16 марта закрывает автомобильное и авиационное сообщение с другими странами после выявления коронавируса на своей территории, сообщает Sputnik Узбекистан.
Sputnik Кыргызстан 08:09
Футбол

Виктор Васин: «Пришлось играть весь матч с „автобусом“»

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился впечатлениями от матча 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против "Уфы" (0:0).
Спорт-Экспресс 15:31
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