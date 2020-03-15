Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъМинобороны сообщило о случайном выстреле вертолета Ми-8 в Чите

На аэродроме Черемушки в Чите вертолет Ми-8 выстрелил за пределы безопасной зоны.
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Минобороны прокомментировало случайный обстрел российской многоэтажки

Lenta.ru10:19

Вертолет Ми-8 случайно выстрелил за пределы безопасной зоны аэродрома в Чите

ТАСС10:16

В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите

РИА Новости10:07

Минобороны подтвердило случайный авиаудар по жилому дому в Чите

Чита.Ру11:02

Минобороны подтвердило выстрел из пушки вертолета Ми-8 по дому в Чите

Московский Комсомолец Чита11:55

Саперы проверяли дом в Чите, потому что в него случайно выстрелил вертолет - СМИ

ZAB.RU09:18

Минобороны подтвердило сообщение о ЧП с вертолетом: Пострадавших нет

РЕН ТВ10:12
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Политика

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 14:44
Здоровье

На Украине предложили ограничить передвижение по стране

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Lenta.ru 15:13
Армия и оружие

Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии

Военное дело 12:07
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри раздумывают над переездом в Калифорнию

Меган Маркл и принц Гарри после окончательного отказа от своих королевских обязанностей, который должен произойти в конце марта, хотели бы переехать в Калифорнию.
Слово и Дело вчера в 06:06
Финансы

Пенсии увеличат. Мишустин принял волевое решение

На днях как раз депутаты Госдумы приняли поправки в бюджет ПФР на 2020–2022 годы.
Primpress.ru вчера в 13:30
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Футбол

Карпин прокомментировал возможную приостановку чемпионата России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России с «Локомотивом» (1:3) высказал свое мнение по поводу ситуации с коронавирусом.
Спорт-Экспресс 14:43
Здоровье

Названы симптомы появления раковой опухоли

Профиль вчера в 11:58
Армия и оружие

Украина: ракетный катер «Прилуки» обратил в бегство российский сторожевик

ГЛАС.RU 08:29
Общество

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек

Рим, 15 марта 2020, 21:17 — REGNUM В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.
REGNUM 14:17
Здоровье

Минздрав Подмосковья подготовился к приему пациентов с коронавирусом

Больницы Московской области готовы к приему больных на случай распространения коронавируса COVID-19, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова 15 марта на своей странице в Instagram.
Красная весна 02:49
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали главные отличия коронавируса от гриппа

В Роспотребнадзоре назвали главные отличия коронавируса от гриппа. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведомство.
Невские Новости вчера в 08:22
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Российская газета 00:38
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Общество

В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса

В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса, что позволит сократить срок исследования и повысить его точность.
Lenta.ru 13:54
Политика

Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
РИА Новости 10:58
Происшествия

Петербургская школьница выдумала групповое избиение для прогула

Известия 15:24
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

Известия 13:52
Происшествия

В Москве обстреляли девушек-промоутеров

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Российская газета 14:39
Кино

Шварценеггер озвучит новую видеоигру о Хищнике

Народные новости 13:57
Футбол

Ари: «Сочи» хорошо подготовился и заслуженно победил «Краснодар»

Нападающий "Краснодара" Ари прокомментировал поражение команды в матче 22-го тура РПЛ с "Сочи" (0:2).
Чемпионат 12:27
Общество

Вильфанд пообещал москвичам два дня потепления

В четверг москвичей ожидает потепление, которое продержится два дня.
Известия 11:06
Политика

Кравчук «набросился» на Геращенко в эфире

Rusvesna.su вчера в 08:03
Политика

Германия с 16 марта закроет границы с Францией, Австрией и Швейцарией

Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией, сообщает в воскресенье таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:31
Политика

Делегация США собралась в Москву на 9 Мая

Высокопоставленная делегация США собирается приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 15:11
Общество

В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

В связи с распространением коронавируса и падением рубля в РФ вырос спрос на ряд товаров.
Piter.tv 11:12
Общество

Обессиленного Яценюка в маске привезли в клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, привезли в киевскую клинику «Борис».
Рамблер 09:48
Политика

Бени Ганц получит право сформировать правительство Израиля

Лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц будет первым пытаться сформировать правительство Израиля.
Коммерсантъ 13:12
Авто

Новый кроссовер Honda Breeze стал популярнее Mitsubishi Outlander

Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Новые автомобили вчера в 23:18
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