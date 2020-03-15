Происшествия
КоммерсантъМинобороны сообщило о случайном выстреле вертолета Ми-8 в Чите
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Минобороны подтвердило выстрел из пушки вертолета Ми-8 по дому в Чите
Московский Комсомолец Чита11:55
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Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
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Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, привезли в киевскую клинику «Борис».
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Лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц будет первым пытаться сформировать правительство Израиля.
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Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.