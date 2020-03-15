На аэродроме Черемушки в Чите вертолет Ми-8 выстрелил за пределы безопасной зоны.

Минобороны сообщило о случайном выстреле вертолета Ми-8 в Чите

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