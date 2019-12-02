Армия и оружие
ИзвестияПервая загоризонтная РЛС заступила на дежурство в Мордовии
Первая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии в воскресенье, 1 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читать в источнике
Оценить162
с чего всё началось
ГОРОД КОВЫЛКИНО (Мордовия), 1 дек — РИА Новости. В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция "Контейнер".РИА Новости05:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Футбол
«Динамо» обыграло «Олимпик» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Спорт
Сборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае.
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Происшествия
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Происшествия
Вертолеты доставили в Читу шестерых пострадавших в ДТП с автобусом
Вертолеты санавиации доставили в Читу шесть человек, пострадавших при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
Общество
В московском киноцентре «Соловей» прошел последний сеанс
В московском киноцентре «Соловей» прошел последний сеанс.
Футбол
«Рома» обыграла «Верону» в гостях
Верона идет девятой с 18 очками. С следующем 15-м туре Рома сыграет в гостях у Интера 6 декабря.
Происшествия
Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
Политика
Саакашвили назвал своё решение покинуть Грузию ошибкой
Саакашвили руководил Грузией с 2004 по 2013 год, в ноябре 2013 он покинул страну за несколько дней до окончания своих полномочий, после чего в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела.
Здоровье
Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска
Местные чиновники отмечают, что пока пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, Ростова-на-Дону, а также в городскую больницу Новочеркасска.
Общество
Сомнолог дал рекомендации работникам со сменным графиком
Глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин дал советы гражданам, работающим по сменному графику.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Автоспорт
Ferrari оштрафована на 50 тысяч евро
После длительного разбирательства стюарды Гран При Абу-Даби приняли решение оштрафовать команду Ferrari.
Политика
Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»
В ноябре сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год.
Гаджеты
Новые процессоры Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD
Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD, поэтому может потерять часть рынка.
Футбол
Александр Бубнов: «Интрига чемпионской гонки умерла»
Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал итоги центральных матчей 18-го тура российской премьер-лиги, состоявшихся в воскресенье.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Футбол
Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
Футбол
«Локомотив» уступил «Динамо» на своем поле
"Локомотив" проиграл "Динамо" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах
Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Футбол
Месси принёс «Барселоне» победу над «Атлетико» в 15-м туре Примеры
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Футбол
Экс-хавбек «Ливерпуля» Л. Гарсия: очень нравится Головин
Контракт футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной России Головин сыграл 33 матча и забил 5 мячей.