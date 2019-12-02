ГОРОД КОВЫЛКИНО (Мордовия), 1 дек — РИА Новости. В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция "Контейнер".

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Первая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии в воскресенье, 1 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Первая загоризонтная РЛС заступила на дежурство в Мордовии

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