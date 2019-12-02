Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПервая загоризонтная РЛС заступила на дежурство в Мордовии

Первая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии в воскресенье, 1 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читать в источнике
Комментировать287
с чего всё началось

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

ГОРОД КОВЫЛКИНО (Мордовия), 1 дек — РИА Новости. В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция "Контейнер".
РИА Новости05:27

Подробнее о событии

Россия создаст сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям

Коммерсантъ16:43

Конструктор рассказал о способности новой РЛС заметить F-35 на дальности три тысячи км

Взгляд.ру07:41

Обнаруживающее вражескую авиацию сплошное радиолокационное поле появится на границе РФ

Газета.Ru16:45

Какими возможностями обладает новейшая радиолокационная станция «Контейнер»

RT на русском17:27

ВКС России получили новое средство дальней разведки на западном направлении

ТАСС07:43

В Мордовии на дежурство заступила РЛС для обнаружения гиперзвуковых ракет

РБК07:42

Небесный наблюдатель: в РФ создадут сплошное радиолокационное поле для обнаружения вражеской авиации

ТК Звезда17:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Футбол

«Динамо» обыграло «Олимпик» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 15:06
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Происшествия

Суд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест

РИА Новости 06:33
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании

Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Газета.Ru 16:59
Спорт

Сборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае.
РИА Новости 15:20
Происшествия

В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

BFM.ru 12:06
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Lenta.ru 02:15
Происшествия

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Газета.Ru 11:37
Происшествия

Вертолеты доставили в Читу шестерых пострадавших в ДТП с автобусом

Вертолеты санавиации доставили в Читу шесть человек, пострадавших при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
Российская газета 10:56
Общество

В московском киноцентре «Соловей» прошел последний сеанс

В московском киноцентре «Соловей» прошел последний сеанс.
РБК 16:38
Футбол

«Рома» обыграла «Верону» в гостях

Верона идет девятой с 18 очками. С следующем 15-м туре Рома сыграет в гостях у Интера 6 декабря.
Советский спорт 16:55
Происшествия

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Футбол

Дзюба выложил пост после победы «Зенита» над «Спартаком»

Газета.Ru 15:55
Политика

Саакашвили назвал своё решение покинуть Грузию ошибкой

Саакашвили руководил Грузией с 2004 по 2013 год, в ноябре 2013 он покинул страну за несколько дней до окончания своих полномочий, после чего в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела.
News.ru 16:58
Здоровье

Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска

Местные чиновники отмечают, что пока пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, Ростова-на-Дону, а также в городскую больницу Новочеркасска.
Газета.Ru 02:00
Общество

Сомнолог дал рекомендации работникам со сменным графиком

Глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин дал советы гражданам, работающим по сменному графику.
iReactor 15:29
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Автоспорт

Ferrari оштрафована на 50 тысяч евро

После длительного разбирательства стюарды Гран При Абу-Даби приняли решение оштрафовать команду Ferrari.
F1news.ru 13:23
Политика

Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»

В ноябре сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год.
Lenta.ru 15:01
Общество

Летчики самолета Путина рассказали о приземлении в сильнейшем тумане

Lenta.ru 17:22
Гаджеты

Новые процессоры Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD

Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD, поэтому может потерять часть рынка.
Актуальные Новости 10:21
Футбол

Александр Бубнов: «Интрига чемпионской гонки умерла»

Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал итоги центральных матчей 18-го тура российской премьер-лиги, состоявшихся в воскресенье.
Sportbox.RU 14:09
Хоккей

«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

РИА Новости 11:24
Футбол

Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
RT на русском 15:10
Футбол

«Локомотив» уступил «Динамо» на своем поле

"Локомотив" проиграл "Динамо" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Москва 24 10:29
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru 13:46
Футбол

Месси принёс «Барселоне» победу над «Атлетико» в 15-м туре Примеры

RT на русском 16:51
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
RT на русском 15:47
Футбол

Экс-хавбек «Ливерпуля» Л. Гарсия: очень нравится Головин

Контракт футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной России Головин сыграл 33 матча и забил 5 мячей.
Чемпионат 16:57
Шоу-бизнес

Бывшая жена короля Малайзии обратилась в полицию Москвы из-за угроз

РБК 15:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное