Общество

RT на русскомRT на русскомМинобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России

В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России в Twitter.
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Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил

РИА Новости08:37

Закончено строительство храма вооруженных сил РФ

Коммерсантъ08:26

Минобороны сообщило о завершении строительства главного храма ведомства

Комсомольская правда08:46

В Подмосковье завершили строительство главного храма Вооруженных сил РФ

ТАСС07:51

Главный храм Вооруженных сил России достроили в Подмосковье

Взгляд.ру07:50

Минобороны заявило о завершении строительства главного храма ВС РФ

Znak.com08:02

Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России

Московский Комсомолец08:43
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Общество

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Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
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Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
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Названо самое опасное свойство коронавируса

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Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы.
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Илон Маск хочет удешевить вывод грузов в космос до $10 за килограмм

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рассказал, что стоимость вывода одного килограмма полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту можно будет сократить до $10.
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Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
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Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
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Украинский спортсмен Богдан Грицай назвал себя «диванным экспертом», который смеется с «ватных» видеороликов своего соотечественника и боксера Александра Усика, и вызвал последнего на бой без правил.
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Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
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Турецкий футболист задушил пятилетнего сына подушкой

Турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор», признался в убийстве своего пятилетнего сына из-за того, что «просто не любил его».
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
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В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»

Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня вчера в 07:45
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Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
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Вышел сериал «Водоворот» от создателя «Ла-Ла Ленда»

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Федермессер сообщила о госпитализации с коронавирусом

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер сообщила в своём Facebook, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Наталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро исполнила советскую песню "Нам нужна одна победа". Ролик она опубликовала в инстаграме.
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России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса

Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко.
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Технологии

Илон Маск обещает чипировать людей в течение года

Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera вчера в 16:44
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Общество

Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

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В небе над Уфой изобразили французский триколор в День Победы

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Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
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Фотограф опубликовал снимок голой Собчак

По словам Гусова, фото было сделано 11 лет назад. На чёрно-белом снимке, опубликованном в Instagram, Ксения сидит на стуле в позе эмбриона.
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Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19

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За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное число пациентов

За прошедшие сутки (на момент 10.50 9 мая) столичные врачи вылечили от инфекции более 12 тысяч человек.
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Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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Трава загорелась на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачево

На территории бывшего арсенала села Пугачево в Удмуртии загорелась сухая трава.
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