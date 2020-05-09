Политика
ВедомостиМинобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook. Ведомство также опубликовало видео с хроникой строительства, из которой следует, что все работы по возведению собора заняли 598 дней.
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Общество
В Минске прошел единственный на постсоветском пространстве парад в честь Дня Победы
Белоруссия - единственная страна на постсоветском пространстве, где власти решили провести масштабные торжества в ознаменование Дня Победы, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в республике на фоне пандемии COVID-19.
Инфорос 07:58
Общество
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми
На первом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, могут разрешить прогулки с детьми.
Парламентская газета 11:53
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Шоу-бизнес
Фотограф опубликовал архивное фото голой молодой Собчак
Фотограф Александр Гусов поделился в соцсети откровенным снимком 11-летней давности, на котором запечатлена Ксения Собчак.
Московский Комсомолец 12:03
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Общество
В Волгограде «Бессмертный полк» провели в виде автопробега
В Волгограде решили провести «Бессмертный полк» в виде автопробега из-за режима самоизоляции, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 12:40
Общество
Блогер раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию
RT на русском 12:46
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России
По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС 07 мая в 22:41
Экономика
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Политика
Алексиевич раскритиковала Лукашенко за «трагикомичное зрелище»
Запланированный в Белоруссии парад в честь Дня Победы станет «трагикомичным зрелищем, которое приведет к новой вспышке вируса», считает лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, белорусская писательница Светлана Алексиевич.
Взгляд.ру вчера в 10:47
Общество
Минздрав России допускает перенос ЕГЭ на осень
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил перенос проведения ЕГЭ на август-сентябрь.
НИА-Красноярск вчера в 22:08
Происшествия
Жители села в Удмуртии начали покидать дома после взрывов боеприпасов
Жители бывшей воинской части в удмуртском селе Пугачево, где начались взрывы боеприпасов, самостоятельно покидают свои дома.
Известия 13:02
Наука
Ранний ихтиозавр давил раковины моллюсков круглыми зубами
Ученые из Полевого музея Чикаго (США) изучили окаменелости раннего ихтиозавра Cartorhynchus lenticarpus и выяснили, что у этого морского ящера глубоко в челюсти были круглые зубы.
Научная Россия вчера в 16:35
Общество
Федермессер сообщила о госпитализации с коронавирусом
Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер сообщила в своём Facebook, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 21:37
Авто
Новый Jeep Grand Cherokee может получить еще одну внедорожную версию
Согласно информации, опубликованной порталом Motor Trend, в Jeep пока не определились, как назовут внедорожную модификацию нового Grand Cherokee: Mojave или Deserthawk.
Daily-Motor.Ru 10:12
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Армия и оружие
В США начали производство многоцелевой версии комплексов Javelin
РИА Новости 06 мая в 21:03
Здоровье
Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
iReactor вчера в 05:25
Политика
Зеленский пообещал поставить мемориальные колокола в Крыму и Донецке
Президент Украины сообщил о старте программы по созданию новых мемориальных символов, в рамках которой планируется установить колокола в Донецке и Симферополе.
РБК 09:02
Игры
Xbox презентовали игры для новой консоли Series X
RuNews24.ru вчера в 05:00
Общество
Еврокомиссия назвала предположительную дату открытия внешних границ ЕС
Еврокомиссия допускает открытие внешних границ Евросоюза 15 июня, сообщается на сайте органа.
Газета.Ru 13:00
Происшествия
Технический эксперт Антипов нашел важные улики по делу MH-17
Технический эксперт Юрий Антипов обнаружил любопытные детали касаемо причин гибели авиалайнера MH-17.
ПолитРоссия вчера в 15:35
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru вчера в 00:10