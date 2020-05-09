Политика

ВедомостиВедомостиМинобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»

Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook. Ведомство также опубликовало видео с хроникой строительства, из которой следует, что все работы по возведению собора заняли 598 дней.
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Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил

РИА Новости08:37

Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России

Московский Комсомолец08:43

Минобороны заявило о завершении строительства главного храма ВС РФ

Znak.com08:02

В Подмосковье завершили строительство главного храма Вооруженных сил РФ

ТАСС07:51

Главный храм Вооруженных сил России достроили в Подмосковье

Взгляд.ру07:50

Минобороны сообщило о завершении строительства главного храма ведомства

Комсомольская правда08:46

Закончено строительство храма Вооруженных сил РФ

Коммерсантъ08:26
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Российская газета 13:08
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В Пулково ждут вывозной рейс с россиянами из Испании

Вывозной рейс прибудет в Петербург в половину одиннадцатого вечера в субботу, 9 мая, после чего самолет вылетит в Москву.
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Названы три этапа снятия ограничений из-за коронавируса

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Слухи: Blizzard анонсирует и выпустит в этом году Diablo II Resurrected — ремастер оригинальной Diablo II

Согласно источникам французского издания ActuGaming, Blizzard Entertainment готовит несколько новых проектов, одним из которых является обновлённая версия Diablo II.
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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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Общество

В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Происшествия

Пираты напали на два судна с россиянами на борту в Гвинейском заливе

Два судна с гражданами России на борту подверглись атакам пиратов в Гвинейском заливе, свидетельствуют данные портала Dryad Global, который специализируется на вопросах безопасности на море.
Газета.Ru 16:00
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Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
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В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

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Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
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Украинский боксёр Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы

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Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине

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В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

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