Политика
ВедомостиМинобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook. Ведомство также опубликовало видео с хроникой строительства, из которой следует, что все работы по возведению собора заняли 598 дней.
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Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Происшествия
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Российская газета 13:08
Общество
В Пулково ждут вывозной рейс с россиянами из Испании
Вывозной рейс прибудет в Петербург в половину одиннадцатого вечера в субботу, 9 мая, после чего самолет вылетит в Москву.
Gazeta.SPb 13:39
Технологии
Российские врачи первыми в мире предложили новый способ выявления коронавируса
Новейший способ выявления коронавируса обнаружили медики их Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения российской столицы.
Комсомольская правда 12:06
Общество
Названы три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
На третьем начнут работать парки, скверы при соблюдении условий дистанции.
ОренИнформ 07 мая в 03:25
Общество
Тимати отреагировал на заявление Белого дома о победе США над нацизмом
Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом.
Lenta.ru 10:30
Политика
Обама назвал политику Трампа по борьбе с COVID-19 «хаотичным бедствием»
Бывший президент США Барак Обама раскритиковал действия нынешней американской администрации по борьбе с коронавирусом.
Взгляд.ру 16:10
Киберспорт
Слухи: Blizzard анонсирует и выпустит в этом году Diablo II Resurrected — ремастер оригинальной Diablo II
Согласно источникам французского издания ActuGaming, Blizzard Entertainment готовит несколько новых проектов, одним из которых является обновлённая версия Diablo II.
3DNews 06:59
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Общество
В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 15:29
Происшествия
Пираты напали на два судна с россиянами на борту в Гвинейском заливе
Два судна с гражданами России на борту подверглись атакам пиратов в Гвинейском заливе, свидетельствуют данные портала Dryad Global, который специализируется на вопросах безопасности на море.
Газета.Ru 16:00
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
Общество
В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус
В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об отличиях коронавируса от гриппа.
РИА Новости 05:06
Наука
Найдено противоядие от укусов гадюк
Специалисты нашли более простой путь решения проблемы, так как они обнаружили уже существующее средство, способное в перспективе стать противоядием от укусов гадюк.
Anonsens 07:41
Общество
Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»
Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
Известия 09:30
Общество
Украинский боксёр Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы
RT на русском 10:41
Общество
Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине
Piter.tv 08:02
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Здоровье
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости вчера в 07:13
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru вчера в 11:18
Гаджеты
Apple может готовить первые профессиональные наушники — Джон Проссер
Возможность подготовки компанией Apple своих первых профессиональных наушников AirPods Studio подтвердил инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) 9 мая в Twitter.
ИА Красная Весна 14:55
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко после поздравления с Днем Победы
Актуальные Новости 11:33
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 13:21