Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook. Ведомство также опубликовало видео с хроникой строительства, из которой следует, что все работы по возведению собора заняли 598 дней.

Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»

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