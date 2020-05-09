Политика
ВедомостиМинобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook. Ведомство также опубликовало видео с хроникой строительства, из которой следует, что все работы по возведению собора заняли 598 дней.
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Происшествия
В Москве произошел пожар в больнице
Российская газета 14:18
Здоровье
Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Футбол
Президент «Лиона»: ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил информацию, что его команда проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» в начале августа.
Чемпионат 14:05
Общество
Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru 10:41
Политика
Косачёв оценил заявление Белого дома о странах — победителях нацизма
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 11:30
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Происшествия
Офицер комендатуры Кремля скоропостижно умер от коронавируса
В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов.
DP.RU 02:53
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Общество
В мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 06:47
Наука
На распространение коронавируса не влияет климат
Ученые проанализировали статистику заражений в разных округах, заключив, что в северном климате вирус выживает и комфортно себя чувствует, так же как и в жарких южных погодных условиях.
Live24 вчера в 09:12
Общество
Световая надпись «Спасибо» украсила Бранденбургские ворота в Берлине
Бранденбургские ворота в Берлине украсила световая надпись «Спасибо».
Сусанин 06:55
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе
Экономика сегодня 07:00
Происшествия
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
Здоровье
В ВОЗ рассказали о влиянии курения на течение коронавируса
Курение приводит к развитию тяжелой формы коронавирусной инфекции COVID-19 и повышает риск смерти от заболевания, заявила на брифинге в Женеве глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
РИА Новости вчера в 12:19
Общество
Российский миллиардер просит закрыть четыре города
Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 00:45
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Общество
В МЧС Дагестана объяснили звучание военной музыки с минаретов мечетей
Сегодня, 9 мая, из рупоров, установленных на минаретах нескольких мечетей Махачкалы, звучали песни военных лет.
Голос степи 14:27
Политика
Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР
7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru вчера в 08:53
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Футбол
Гоберман рассказал о заговоре руководства «Локомотива» против Семина
Бывший советник президента московского «Локомотив» Лев Гоберман, который работал при Илье Геркусе, прокомментировал нынешнюю ситуацию в клубе, отмечает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 09:25
Происшествия
В Башкирии возбудили дело после пожара с шестью погибшими
РИА Новости 02:08
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Армия и оружие
В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
Политическая Экспертиза вчера в 06:05