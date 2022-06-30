Удары наносились по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны и месту расположения иностранных наемников в Николаеве, а также складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в селе Шевченко Николаевской области, уточнили в ведомстве.
Всего в результате ударов ликвидированы более 20 украинских военных и более 80 иностранных боевиков, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 1000 артиллерийских снарядов, 300 минометных мин и 100 выстрелов для ПЗРК.
"Из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, включая офицеров", - сообщает российское военное ведомство.
Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело к катастрофическим потерям в ВСУ, заявил в колонке для "Главреда" эксперт Александр Кочетков.