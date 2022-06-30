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Минобороны сообщило об уничтожении более 100 военных под Николаевом

Удары наносились по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны и месту расположения иностранных наемников в Николаеве, а также складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в селе Шевченко Николаевской области, уточнили в ведомстве.
РБК
Всего в результате ударов ликвидированы более 20 украинских военных и более 80 иностранных боевиков, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 1000 артиллерийских снарядов, 300 минометных мин и 100 выстрелов для ПЗРК.
Smotrim.ru
"Из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, включая офицеров", - сообщает российское военное ведомство.
РИА Новости
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 39 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 218-ти районах.
Smotrim.ru

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Минобороны России сообщило об уничтожении 80 иностранных наемников в Николаевской области
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