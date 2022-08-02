«Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники», — сказано в сообщении.
«Группа семи» продолжает разрабатывать меры по сокращению торгового сотрудничества с Россией для пресечения финансирования операции на Украине, в том числе рассматривает введение полного запрета на экспорт нефти из РФ.
Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.