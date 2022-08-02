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Минобороны сообщило об уничтожении до 250 наемников в районе Николаева

Российские военные поразили место дислокации «Иностранного легиона» в Николаевской области, сообщается
 в Telegram-канале Минобороны.
РБК
«Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники», — сказано в сообщении.
РБК
Российская авиация также нанесла удар по позициям 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинки в ДНР.
ТВ Центр
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
Взгляд.ру

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