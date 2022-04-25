Будьте в Плюсе

Минобороны сообщило об уничтожении шести подстанций для поставок Киеву западного оружия

Военнослужащие РФ уничтожили шесть железнодорожных подстанций, через которые западные страны поставляли оружие группировкам ВСУ в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков
.
Ямал-Медиа
«Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень», — заявил он.
RT на русском
Были уничтожены четыр пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска, штаб запрещенной в России террористической группировки "Правый сектор" в Новгородовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения войск и техники.
Российская газета
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

Минобороны сообщило об уничтожении шести подстанций для поставок Киеву западного оружия
РИА Новостивчера в 13:52
Минобороны сообщило об уничтожении шести ж/д подстанций для поставок оружия Украине
Lenta.ruвчера в 13:09
Минобороны сообщило об уничтожении 6 тяговых подстанций на Украине
Московский Комсомолецвчера в 13:16
ВС России уничтожили шесть подстанций, через которые передавались ВСУ западные вооружения
RT на русскомвчера в 13:11
Минобороны: ВС РФ уничтожили шесть тяговых подстанций на Украине, которые обеспечивали переброску иностранных вооружений в Донбасс
Комсомольская правдавчера в 13:31
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 6 подстанций для поставок иностранного оружия ВСУ
Газета.Ruвчера в 13:04
МО РФ: уничтожены 6 тяговых подстанций в районах ж/д станций, через которые ВСУ поставлялось иностранное вооружение
ТК Звездавчера в 12:51

Интересное

Британия ввела запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут использоваться против Украины

Великобритания ввела новые санкции против России.
Lenta.ru18:05

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о двух раненых при обстреле Журавлевки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых мирных жителях в результате обстрела села Журавлевка со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины).
Lenta.ruвчера в 15:35

Бывший муж актрисы Оксаны Акиньшиной Арчил Геловани забрал у неё детей

Журналисты выяснили, что после развода с Геловани дочь Акиньшиной по имени Эмми и сын актрисы, которого зовут Константин, стали жить с отцом.
Муз-ТВвчера в 06:49

Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
RT на русскомвчера в 16:12

Президент РФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9%

Ставка по программе льготной ипотеки с господдержкой будет снижена до 9% вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, сообщил в понедельник президент РФ Владимир Путин.
Интерфаксвчера в 10:28

В ГД внесли проект постановления об амнистии за административные нарушения ПДД

Проект постановления предусматривает объявление амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, говорится в пояснительной записке к проекту.
РИА Новости17:13

Президент Путин подписал указ об информсистеме противодействия коррупции «Посейдон»

Президент России Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции "Посейдон", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новостивчера в 13:04

Милонов стал ведущим шоу о геях на YouTube

Депутат Госдумы Виталий Милонов стал одним из ведущих нового шоу «Я не гей» на YouTube.
Рамблервчера в 15:47

Сборы триквела «Фантастических тварей» упали на 67%

На второй неделе домашнего проката картина по вселенной Гарри Поттера, завершающая серию приквелов, спустилась на третью строчку с результатом 14 млн долларов.
Газета Культуравчера в 14:27

К скорому выходу ролевой тактики King Arthur: Knight’s Tale выпустили атмосферный трейлер

Венгерская студия NeocoreGames (Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr, The Incredible Adventures of Van Helsing) представила релизный трейлер своей тактической ролевой игры King Arthur: Knight’s Tale.
3DNewsвчера в 14:30