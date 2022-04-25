Военнослужащие РФ уничтожили шесть железнодорожных подстанций, через которые западные страны поставляли оружие группировкам ВСУ в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков
Были уничтожены четыр пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска, штаб запрещенной в России террористической группировки "Правый сектор" в Новгородовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения войск и техники.
Проект постановления предусматривает объявление амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, говорится в пояснительной записке к проекту.